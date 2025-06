Locri, nuova aggressione in carcere: due agenti feriti da un detenuto

StrettoWeb

“Ieri sera, nel carcere di Locri, si è verificata la terza aggressione al personale di Polizia Penitenziaria in poco tempo. Due agenti sono stati colpiti con pugni e schiaffi da un detenuto, riportando contusioni giudicate guaribili in dieci giorni, dai medici dell’ospedale”. È quanto fa sapere Franco Denisi, segretario provinciale del Sappe di Reggio Calabria.

“Non sono più tollerabili queste continue aggressioni al personale di polizia penitenziaria – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone – segretario regionale, ed è per questo che continuiamo a chiedere all’amministrazione di individuare degli istituti sul territorio nazionale, da dedicare alla custodia dei detenuti violenti, ai quali applicare il regime detentivo chiuso, almeno fino a quando non imparano a rispettare le regole“.

“Chiediamo altresì che al detenuto responsabile dell’aggressione vengano applicate le restrizioni previste dall’articolo 14 bis dell’ordinamento penitenziario e l’immediato trasferimento in altra sede. Ci viene anche riferito che i detenuti trasferiti per motivi di ordine e sicurezza, a volte, vengono rimandati a Locri, per cui il collega aggredito se lo ritrova allo stesso posto di prima. Ciò non è tollerabile”.