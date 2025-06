La lettera di un cacciatore calabrese deluso: “basta bugie sulla caccia, chi ci attacca non conosce il territorio”

StrettoWeb

Un cacciatore calabrese, Roberto Zerotti, ha deciso di scrivere alla redazione di StrettoWeb per dire la sua, con coraggio, sull’attuale situazione relativa alla caccia. Una lettera diretta, chiara, per difendere la categoria, respingere gli attacchi e lanciare un appello a chi di dovere. “Sono un cacciatore calabrese, mi chiamo Roberto Zerotti e da più di trent’anni conosco la natura, i suoi ritmi, i suoi silenzi, i suoi pericoli. La caccia non è solo una passione: è una forma di vita, una tradizione che si tramanda da generazioni e, soprattutto, un’attività che sostiene l’economia e tutela il territorio, è ora di dirlo chiaramente, senza timori e senza lasciar spazio a mistificazioni. Oggi, più che mai, sento il dovere di intervenire nel dibattito pubblico perché in molti, troppi, parlano di caccia senza sapere di cosa stanno parlando, ci si affida a slogan ideologici, a disinformazione costruita ad arte, e si ignora completamente il ruolo positivo che i cacciatori svolgono sul territorio, a costo zero per lo Stato”, si legge.

“L’attività venatoria in Italia, secondo alcune ricerche, genera un indotto economico stimato in circa 7/8 miliardi di euro all’anno. In Calabria sono migliaia le persone coinvolte, tra cacciatori, artigiani, allevatori di cani da caccia, produttori di armi e munizioni, negozianti, ristoratori e agriturismi. Ogni cacciatore sostiene spese significative per esercitare questa attività: tra tasse, permessi, assicurazioni, abbigliamento tecnico, carburante e manutenzione dei mezzi. È un contributo economico silenzioso ma concreto, che andrebbe riconosciuto e valorizzato. Chi meglio del cacciatore conosce i boschi, le montagne, le zone rurali più abbandonate? I cacciatori sono i primi a segnalare incendi, discariche abusive, bracconaggio e degrado ambientale. Svolgono un ruolo di vigilanza passiva e prevenzione che molti ignorano, ma che è prezioso per la collettività. Il punto più urgente, oggi, è sollecitare la Regione Calabria ad emanare il calendario venatorio entro i termini previsti dalla Legge Nazionale (15 giugno)”.

“Dateci risposte, non lasciateci nell’incertezza”

“Molte Regioni hanno già approvato i nuovi calendari venatori ad esempio l’Emilia Romagna, il Lazio, il Veneto, la Campania, la Basilicata, la Sicilia… Rivolgo quindi un appello chiaro alla Giunta Regionale, all’Assessore competente e a tutti i Consiglieri Regionali: date risposte ai cacciatori calabresi, non lasciateci nell’incertezza, nel silenzio istituzionale, la caccia è un’attività regolamentata, utile, che merita rispetto e chiarezza normativa. Per concludere vorrei fare chiarezza su un punto molto importante: In questi giorni sentiamo sempre più voci, spesso urlate, contro la proposta di modifica della legge 157/92″.

“Ma diciamolo con forza: chi oggi grida allo “scempio” o alla “fine della biodiversità” mente, o peggio, disinforma deliberatamente. La modifica proposta alla 157/92 non cancella né l’ISPRA né le tutele ambientali, non deregolamenta la caccia e non consente il “far west”, come qualcuno vuol far credere. Si tratta piuttosto di rendere più chiari e funzionali i rapporti tra Stato e Regioni, e di riconoscere che la gestione faunistica non può essere dettata da ideologie, ma da dati scientifici e buon senso. Noi cacciatori ci siamo, conosciamo il territorio, rispettiamo le regole, sosteniamo l’economia e non accettiamo di essere dipinti come un problema quando invece siamo parte della soluzione, abbiamo bisogno di Istituzioni che facciano il loro dovere, senza farsi condizionare da chi la natura la conosce solo attraverso i social”.