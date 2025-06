Kangourou della matematica, i semifinalisti del Convitto “Campanella” protagonisti a Catania: si attendono i risultati

StrettoWeb

“Il 24 maggio Legato Leonardo (4^B), Giordano Leonardo (5^C), e Borrello Giorgio (5^C) per la categoria Ecolier; Martino Domenico (2^A), Filocamo Daniele (1^F), Chilà Sabrina (2^F), Colella Anita (2^D), Lombardo Chiara (1^A), Andò Giovanna (2^D), per la categoria Benjamin e Gattuso Riccardo (3^B), per la categoria Cadet, con serietà, competenza e determinazione, hanno disputato la seconda fase della competizione, organizzata dall’Associazione Culturale Kangourou Italia, in collaborazione col Dipartimento di Matematica dell’Università di Milano. In attesa dei risultati, incrociamo le dita per i nostri “matematici in erba”, sognando la finale che si svolgerà a Cesenatico e Mirabilandia, il 20 settembre”.

Così in una nota i nomi e i risultati dei semifinalisti del Convitto Nazionale “Tommaso Campanella” che hanno disputato a Catania la seconda fase del gioco-concorso.