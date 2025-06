Italia, Spalletti torna sul “no” di Acerbi: “dove gli ho mancato di rispetto?”. E quella strana risposta sul like di Roberto Mancini

StrettoWeb

Il C.T. della Nazionale Italiana Luciano Spalletti è tornato a parlare del “no” di Acerbi a qualche giorno di distanza dalla polemica a distanza dopo il confronto tra i due, con la chiamata dell’allenatore e il rifiuto del difensore dell’Inter. “Acerbi poi mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto, e gli dirò quello che penso sul rispetto a me e alla nazionale” ha detto oggi il tecnico ai microfoni di Sky alla vigilia di Norvegia-Italia, valida per le qualificazioni mondiali.

Dopo che Spalletti aveva ufficializzato il “no” pubblicamente, il giocatore aveva risposto con un post social in cui parlava di mancanza di rispetto. A quel post ha messo like l’ex C.T. Roberto Mancini. Per Spalletti, però, non era voluto. “Non scherziamo, io penso che gli avranno rubato il telefono – dice l’allenatore dell’Italia – e gli stanno mettendo like per fargli fare brutta figura, può succedere, i cellulari vengono hackerati. Penso sia andata cosi, non non vorrei pensare diversamente”.