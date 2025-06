Inter, il Como fa muro e Fabregas lancia un segnale forte. Le alternative? Due ex che lasciano perplessi

StrettoWeb

Dopo la separazione con Simone Inzaghi, ufficializzata nella giornata di ieri, l’Inter si è messa alla ricerca di un nuovo allenatore. Il preferito è e resta Cesc Fabregas che ha ben figurato a Como nell’ultima stagione, ma che il club lariano non è intenzionato a fare partire. “Cesc non lascerà il Como – ha dichiarato Mirwan Suwarso, il presidente del club lombardo – Il nostro percorso è lungo e sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesc Fabregas“. Una presa di posizione piuttosto netta che rischia di scombinare i piani dei nerazzurri.

Il tempo stringe, soprattutto in ottica Mondiale per Club e le alternative iniziano a scarseggiare. L’obiettivo dell’Inter resta quello di tentare comunque a convincere Fabregas prima di vagliare eventuali piani B.

Fabregas lancia un segnale chiaro

“Ho iniziato con questo club perché pensavo a un progetto a lungo termine. Non voglio finire la mia carriera in un club dove c’è un progetto per uno o due anni, e poi termina tutto. Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono arrivato qui da giocatore e sono molto, molto felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio. Abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa ambizione. Il presidente mi permette di lavorare come voglio, nel modo in cui vedo le cose. Fortunatamente condividiamo la stessa visione, lo stesso obiettivo, che è arrivare il più in alto possibile. Insieme siamo diventati davvero una buona squadra, in una piccola città, in un piccolo club, perché siamo ancora un piccolo club, ma con grandi, grandissime ambizioni per il futuro“. Con queste parole Cesc Fabregas è intervenuto commentando le voci di mercato che lo danno vicino all’Inter.

Porta chiusa? Forse. O forse no. Perchè a una lettura superficiale, lo spagnolo ha sicuramente dato credito al progetto del Como. D’altra parte però, ha lanciato un segnale forte all’Inter: niente progetti brevi: se accetta vuole avere a disposizione un progetto pluriennale che gli consenta di sviluppare le proprie idee e il proprio calcio. Per questo motivo la trattativa, seppur in salita, non è chiusa: Ausilio volerà a Londra per convincerlo.

Nuovo allenatore Inter: le alternative a Fabregas

Anche perchè le alternative non è che siano tante. De Zerbi si è chiamato fuori affermando di non essere stato contattato da nessuno. Thiago Motta, forse il profilo ideale (ex Inter, giovane, con alcune esperienze in alta classifica e in Champions) fra quelli rimasti liberi, sembra più in orbita di un’altra nerazzurra, l’Atalanta. I nomi che hanno preso quota nelle ultime ore, sponda Inter, sono quelli di due grandi ex come Christian Chivu e Patrick Vieira.

Chivu, bandiera del Triplete, ha allenato la primavera dell’Inter fino al 2024 e ha fatto bene al Parma negli ultimi mesi, salvando i gialloblu. Conosce bene l’ambiente, ed è amato dai tifosi, ma l’esperienza in panchina non è tale da rappresentare una sicurezza.

Vieira tra giovanili del Manchester City prima, New York City, Nizza, Crystal Palace, Strasburgo e Genoa poi, ha messo insieme sicuramente più panchine, anche a livello internazionale. Anche lui è un tecnico giovane e di personalità, interista da calciatore dal 2006 al 2010, ma anche in questo caso raccogliere l’eredità di Inzaghi, senza aver mai allenato anche solo una squadra che lottasse stabilmente per la zona Champions, appare un azzardo.