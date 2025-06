L’incredibile Ape che naviga nel mare di Scilla: l’invenzione virale di Massimiliano Macrì

StrettoWeb

Sta conquistando il web in queste ore, l’ultima invenzione di Massimiliano Macrì, giovane reggino che ha trasformato un’Ape Piaggio in un natante capace di solcare le acque cristalline della Costa Viola. Come si vede nelle foto a corredo dell’articolo il mezzo a tre ruote galleggia, grazie a due tavole da surf e ad un sistema di eliche applicate lateralmente, nel fiabesco scenario di Chianalea e del Castello di Scilla.

Il mezzo, tecnicamente un’Ape Cross 50, conserva tutta la sua mobilità terrestre: ruote, motore e sterzo originali, ma adesso può anche affrontare brevi traversate in mare, facendo addirittura retromarcia sull’acqua. Una trovata spettacolare, semplice quanto ingegnosa e che potrebbe diventare quest’estate anche un’attrazione per i bagnanti.