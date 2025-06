Il messinese Anthony Andaloro protagonista ai Mundo Visión Awards 2025

StrettoWeb

Un riconoscimento che va oltre il premio, per celebrare un uomo che ha trasformato la sua sfida personale in una missione collettiva. Durante la cerimonia dei Mundo Visión Awards alla Eccellenza 2025, promossa dal Grupo Corporativo Mundo Visión Internacional, l’Italia ha reso omaggio a una figura straordinaria: Anthony Andaloro, noto come il Blind Chef e Driver Chef, è stato insignito di una doppia onorificenza – il prestigioso Mundo Visión Award e la Spilla Dorata all’Eccellenza dell’Arte Culinaria.

Anthony è molto più di uno chef: è un simbolo di resilienza, determinazione e inclusione autentica. La sua disabilità visiva non è mai stata un ostacolo, bensì una spinta a ridefinire il concetto di limite. Attraverso la cucina, ha creato esperienze sensoriali e umane che parlano al cuore, coinvolgendo istituzioni, scuole, associazioni e il grande pubblico in progetti inclusivi e iniziative solidali. Presenza costante in eventi sociali e culturali, Andaloro è diventato un ambasciatore della diversità, dimostrando che il talento, unito al coraggio, può davvero cambiare il modo in cui il mondo guarda alla disabilità. Il suo esempio concreto e la sua voce pubblica lo rendono un punto di riferimento per le nuove generazioni e un modello di empowerment positivo.

Nel corso della cerimonia, le sue parole hanno commosso e ispirato: “la mia cecità mi ha insegnato a vedere con il cuore. Oggi cucino non solo per nutrire, ma per abbattere barriere”. Con Anthony Andaloro, i Mundo Visión Awards non celebrano solo un eccellente professionista, ma un testimone vivente di come la passione e la solidarietà possano diventare strumenti di trasformazione sociale. Un premio meritato, a un uomo che ha saputo accendere speranza con ogni piatto, e dignità con ogni gesto.