I ragazzi dell’ITE Piria “Dicono no al cyberbullo” | FOTO e VIDEO

Nella serata odierna, lunedì 23 giugno, alle ore 19:00, l’Auditorium “Gilberto Perri” del Centro Cristiano dello Stretto, sito in Via Contrada Miceli Concessa – Catona, ha ospitato il convegno conclusivo del progetto “@IoDicoNoAlCyberbullo”, nato con l’obiettivo di contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso percorsi educativi e laboratoriali, ha coinvolto attivamente gli studenti dell’ITE Piria – Ferraris / Da Empoli in tre ambiti complementari: teatro, informatica e diritto.

Il progetto è stato promosso dall’Università Popolare di Reggio Calabria – Uni.Pace, afferente al Sistema A.C.U. “Azione Cristiana Umanitaria”, un sistema socio-lavorativo fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri. Il progetto è altresì realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, nell’ambito dell’Avviso Educare Insieme.

All’interno del Laboratorio Teatrale, gli studenti hanno realizzato un corto sull’affrontare i temi di bullismo e cyberbullismo, guidati dalle esperte di teatro e recitazione Katia Crucitti, Anna Fazio e Cinzia Monorchio.

Attraverso il Laboratorio Informatico, è stato attivato online, in collaborazione con TxT Società Cooperativa Sociale, il sito web informativo e interattivo realizzato dagli studenti, contenente materiali multimediali, sezioni educative, quiz e spazi di confronto.

Con il Laboratorio di Simulazione del Processo, curato da esperti di cyber-security, avvocati e psicologi, gli studenti hanno approfondito a 360° gli aspetti del bullismo, del cyberbullismo e della sicurezza online, assumendo i ruoli di un’aula giudiziaria per comprendere il funzionamento del sistema giuridico in relazione ai reati legati a queste tematiche.

Nella serata odierna è stato presentato il cortometraggio, la piattaforma web e i ragazzi hanno testimoniato le proprie esperienze personali.