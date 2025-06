Gattuso CT, La Russa controcorrente: “non è simbolo italiano. Tanto valeva…”

StrettoWeb

Grande entusiasmo per la nomina di Gennaro Gattuso come nuovo CT della Nazionale, soprattutto nella sua terra, la Calabria, dalla quale sono arrivati tantissimi attestati di stima e auguri per la grande sfida con la quale ‘Ringhio’ dovrà misurarsi. Tutti hanno sottolineato l’attaccamento alla maglia azzurra, la vittoria del Mondiale del 2006, il grande cuore e il carattere dell’ex centrocampista del Milan. Tutti tranne Ignazio La Russa.

Il presidente del Senato ha espresso un’opinione discordate proprio sull’associazione che si fa di Gattuso come “simbolo” del calcio italiano. “Bisogna fare gli auguri a Gattuso e alla Nazionale, quando si ama la Nazionale le critiche a posteriori servono a poco. Però – ha detto a “La politica nel pallone”, su Radio Rai Gr Parlamento – ho telefonato a Gravina prima della scelta e gli ho espresso i miei leciti dubbi. Quando Gravina dice che Gattuso è un simbolo del nostro calcio, io dico che non è proprio esatto. Semmai lo è Buffon, che forse è dietro a questa decisione, allora tanto valeva fare Buffon selezionatore. Non c’è bisogno di essere allenatori per selezionare una nazionale“.

“I simboli del nostro calcio sono altri – ha proseguito La Russa –, molti non sono allenatori, come Totti e Del Piero. Poi ci sono Cannavaro, Nesta, Pippo Inzaghi. Non è giusto considerare Gattuso il simbolo del nostro calcio, il nostro calcio non è un calcio da ‘Ringhio’, ma è il calcio dei Rivera, dei Baggio, dei Del Piero, degli Zenga. Ecco, perché non Zenga?”.

Sulla possibile partecipazione dell’Italia ai Mondiali 2026, La Russa taglia corto: “non lo so, dipende dalle gare di settembre. Se in una delle partite non dovessimo fare i tre punti, non ci sarebbero più alibi per nessuno. Nelle cose naturali dovremmo arrivare secondi nel girone, poi vedere chi ci tocca negli spareggi. Però siccome siamo abituati a non vincere nemmeno con la Macedonia, allora dobbiamo pensare soprattutto a come sarà l’Italia“.