Futura, il Ds Gattuso: “orgogliosi di questo percorso. Ora puntiamo ancora più in alto”

Una cavalcata emozionante, un palazzetto sempre pieno e una squadra che ha conquistato il cuore di tutta la città. La Futura Futsal ha scritto una pagina storica, e il direttore sportivo Pasquale Gattuso non nasconde l’orgoglio per quanto fatto. “Siamo veramente orgogliosi del percorso che la squadra ha fatto quest’anno“, esordisce Gattuso. “Tutti i ragazzi hanno partecipato a questa cavalcata, guidati benissimo dai due Mister Martino ed Honorio. Ogni anno ci dicono di guardare avanti, di progettare qualcosa in più, ma adesso diventa dura: siamo arrivati a un momento cruciale per questo club“.

La Futura ha ormai abituato tutti a una crescita costante, prima consolidandosi nel campionato e poi puntando a obiettivi sempre più ambiziosi. “Quest’ultimo step non sarà facile, anzi, sarà difficilissimo – ammette Gattuso –. Ma quest’anno ci siamo andati vicini, quindi… perché no? Possiamo provarci“.

Se i risultati sportivi hanno entusiasmato, ancora più significativo è stato l’impatto sociale della squadra. “Come non essere contenti del campionato che abbiamo fatto? Ma non solo noi: il pubblico riempiva il Palattinà a ogni partita, era contentissimo. Questa per noi è la vittoria più grande“, sottolinea Gattuso.

E il merito, secondo il ds, è soprattutto dei giocatori: “hanno coinvolto prima il circondario, poi, con i risultati e il bel gioco, hanno avvicinato tutta la città. Alla fine, non si parlava d’altro“. Un successo che ha attirato anche l’attenzione delle istituzioni, con la presenza dei sindaci, degli assessori e delegati. “Siamo diventati visibilissimi, mainstream“, ride Gattuso.

Tra i protagonisti della stagione, spicca il nome di Eriel Pizetta ma Gattuso preferisce concentrarsi sul collettivo: “Eriel è stato fantastico, fondamentale nei gol e nella grinta. Ma faremmo un torto agli altri a parlare solo di lui. Questa volta la Futura è stata un vero gruppo: hanno dato tutto in ogni partita, anche quando il risultato non arrivava“.

E gli avversari lo hanno riconosciuto: “Abbiamo ricevuto tanti complimenti, e il pubblico lo ha apprezzato. In questo sport, tutto può cambiare in pochi secondi, ma l’atteggiamento è sempre stato quello giusto“.

La stagione è finita, ma la voglia di crescere no. Gattuso conferma l’ambizione del club “la nostra forza è il nostro palazzetto e questa comunità“.

Con il gruppo dirigenziale al lavoro e l’entusiasmo alle stelle, la Futura si prepara a una nuova sfida. E se il sogno è ancora più alto, Gattuso sa che la strada sarà dura. Ma dopo una stagione così, nessuno mette limiti a questo progetto.