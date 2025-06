Festa della Repubblica, Fare Calabria: “celebriamo Calabria in Italia e nel mondo”

StrettoWeb

“In occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica, Fare Calabria celebra con profondo orgoglio l’Italia e il valore della sua unità. È un giorno che appartiene a tutti gli italiani, e come calabresi, ovunque ci troviamo – in Italia o all’estero – sentiamo forte il dovere e l’onore di rappresentare la nostra terra, la nostra nazione e il nostro Tricolore. Non è un caso che proprio a Roma, capitale della Repubblica, vivano oltre 900 mila calabresi: una presenza significativa che testimonia il contributo costante e silenzioso della nostra comunità alla vita del Paese. Ma tanti altri calabresi vivono e operano con successo nel mondo: lavoratori, studenti, imprenditori, ricercatori, artisti, giornalisti, cuochi, uomini e donne che ogni giorno danno lustro all’Italia nei più diversi settori – dalla politica alla scienza, dalla moda alla cultura, dall’informazione all’istruzione“. È quanto dichiarato in un comunicato stampa da “Fare Calabria”.

“L’Italia è un Paese straordinario, e la Calabria è parte integrante di questa bellezza e di questa storia. Una regione ricca di umanità, cultura, paesaggi, accoglienza e talento diffuso in ogni angolo del suo territorio.

Oggi celebriamo la nostra Repubblica, fondata sui valori della democrazia, del lavoro e della partecipazione. Valori che come calabresi abbiamo nel nostro DNA, e che continuiamo a portare avanti con passione. Lunga vita all’Italia, lunga vita alla Repubblica. Viva la Calabria!“, conclude Fare Calabria.