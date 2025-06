Ferrari fra Stretto e Costa degli Dei: successo per “Le Rosse in Calabria”

StrettoWeb

Non è mai semplice ripetersi su quegli elevati livelli di piacevolezza e raffinatezza, imprescindibili per un evento in rosso che ormai da un ventennio lascia splendida traccia di sé in ogni stagione, grazie all’estrema cura riposta nella realizzazione di ogni edizione. La mission dei due sodalizi Ferrari guidati da Domenico Tiriolo (Catanzaro) e Natale Romeo (Reggio Calabria), è da sempre quella di far coesistere la passione per il brand più famoso ed acclamato del pianeta, con il prestigio intrinseco che esso porta con sé e la bellezza propria della Calabria, loro splendida terra di appartenenza.

Questa affascinante ma complessa alchimia è stata ancora una volta pienamente soddisfatta dall’evento Le “Rosse in Calabria”, giunto al suo diciottesimo atto, all’interno del quale si è celebrato anche il 17^ Memorial Luca Zerilli ed il 10^ anniversario dello Scuderia Ferrari Club di Reggio Calabria. Più di trenta le affascinanti supercar inserite nel roster della due giorni articolata fra Reggio Calabria e Falerna, con tappa intermedia nel bellissimo borgo di Grotticelle di Capo Vaticano: Ferrari SF90 Stradale, F8 Tributo, F430, 458, California, Portofino ed ancora le classiche 328 e 348, sia in esecuzione spider, che coupé, i modelli presenti.

Il programma ha previsto la partenza dell’evento con relativa parata, attraverso le due più importanti vie del centro di Reggio Calabria, con direzione Residence Quattro Scogli di Capo Vaticano. Arrivati in zona, l’occasione è stata propizia per una doppia visita di grande interesse al suggestivo Faro ed al ricco Museo del Mare. Domenica 15 giugno è stata invece destinata all’esplorazione del MuRi, il museo dedicato all’ archeologia ed alla panteologia, per poi trasferirsi al Riva Restaurant, dove si è sviluppato il clou della manifestazione.

Ringraziamenti speciali vanno ai partner che hanno reso possibile un evento così articolato e pregiato ed inoltre al Dr.Roberto Incoronato (Riva Restaurant), alla Marina Militare, all’Associazione “Gli amici del Faro” capitanati da Giacomo Benedetto, a Roberto Gallo ed al Dr. Mauro Apicella, Direttore Operativo degli Scuderia Ferrari Club. Questa riuscita due giorni ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Ricadi ed ha beneficato della preziosa professionalità della Polizia Municipale di Ricadi e dei Carabinieri di Spilinga.