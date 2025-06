Enpam, il messinese Giacomo Caudo nel consiglio nazionale

StrettoWeb

Il messinese Giacomo Caudo, già presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Messina, è stato eletto nel consiglio d’amministrazione della Fondazione Enpam, l’ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici, per il mandato quinquennale 2025-2029. Le elezioni, che hanno visto la riconferma alla guida del presidente in carica Alberto Oliveti e l’elezione dei vicepresidenti Silvestro Scotti e Luigi Daleffe, si sono svolte a Roma nella sede dell’ente. La lista eletta, come ha detto lo stesso Oliveti, soddisfa i requisiti statutari e regolamentari sul genere meno rappresentato e sulla presenza di un odontoiatra; risponde inoltre alle esigenze di rappresentare le categorie professionali e di avviare il ricambio generazionale. funzionale a garantire la buona governabilità della Fondazione.

“Per me un privilegio e un onore entrare nella governance di un organismo storico per la nostra professione – ha commentato Caudo, l’unico siciliano presente nel consiglio Enpam – ci metteremo subito al lavoro per risolvere le criticità che, in questo momento di grande trasformazione della figura del medico, vanno attenzionate”. Gli altri consiglieri eletti sono: Chiara Calzoni, Carlo Curatola, Concetta (Titti) D’Ambrosio, Antonio D’Avino, Pierino Di Silverio, Carlo Ghirlanda, Antonio Magi, Guido Quici e Andrea Senna.