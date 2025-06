Cosenza, incendio nella notte: evacuata una palazzina

StrettoWeb

Un violento incendio si è sviluppato nella notte del 3 giugno a Campora San Giovanni, in provincia di Cosenza. Il rogo è rapidamente divampato, coinvolgendo una palazzina di quattro piani fuori terra. Le fiamme hanno completamente distrutto un magazzino adibito ad attività commerciale situato al piano terra dell’edificio. Il denso fumo sprigionato ha causato danni da annerimento alle pareti delle abitazioni sovrastanti, rendendo necessaria, in via precauzionale, l’evacuazione temporanea degli occupanti. Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati.

Sul posto sono prontamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal Comando di Cosenza – sede centrale e distaccamento di Paola – nonché dal Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono protratte per diverse ore. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incendio.