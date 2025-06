Corruzione in atti giudiziari, condannati in appello l’ex sindaco di Rende e l’ex giudice Petrini

StrettoWeb

La Corte di Appello di Salerno ha condannato l’ex sindaco di Rende, Marcello Manna, e l’ex giudice della Corte d’Appello di Catanzaro, Marco Petrini, alla pena di 2 anni e 2 mesi e venti giorni di reclusione, per il reato di corruzione in atti giudiziari relativamente al procedimento della Corte di Assise di appello a carico del boss Francesco Patitucci. I giudici di secondo grado, come riporta AGI, hanno riqualificato la pena rispetto al primo grado dove erano stati entrambi condannati alla pena di due anni e otto mesi. Ma la Corte di Appello ha stabilito per entrambi l’interruzione perpetua di contrattazione con la pubblica amministrazione.