Convegno “Sicurezza e parità”: lavoro e diritti declinati al femminile | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Nella mattinata odierna, lunedì 23 giugno, alle ore 09:00, la Sala “Federica Monteleone” di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria, ha ospitato il convegno “Sicurezza e parità: diritti trasversali per un lavoro dignitoso“. L’incontro è stato organizzato dalla Commissione Regionale Pari Opportunità. Nel corso degli interventi è stato affrontato il tema della sicurezza sul lavoro e della parità di genere, il tutto da un punto di vista prettamente femminile.

Daniela De Blasio, moderatrice dell’evento e Commissaria CRPO, ha sottolineato a StrettoWeb: “la sicurezza sul lavoro è un tema cruciale da affrontare, spesso sottovalutato e non considerato. Oggi siamo qui per dire che la tutela della sicurezza sul lavoro va declinata anche al femminile“.

Teresa Citaro, Direttore Regionale INAIL Calabria, ha dichiarato ai nostri microfoni: “l’ottica è quella di andare a scandagliare le problematiche di genere. Sappiamo che è necessario e fondamentale analizzare il rischio in ottica di genere. Uomo e donna, benchè lavoratori entrambi, sono soggetti a rischi differenti e reagiscono in maniera differente allo stesso rischio. Può essere una chiave di volta per andare a ritagliare le misure di contrasto a infortuni e malattie professionali sulle esigenze legate al genere“.

L’on. Nunzia Catalfo, componente del Consiglio di Amministrazione INAIL, ha dichiarato a StrettoWeb: “lo dice la nostra stessa Costituzione: la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro e deve garantire una vita libera e dignitosa. Queste sono due paroline a cui bisogna stare attenti e fare in modo che davvero venga attuata la Costituzione. Le donne, nel mondo del lavoro, sono tra le più colpite a livello retributivo. Sono stata ministro al tempo della pandemia di Covid, ho toccato con mano quanto sia stato difficile per le donne mantenere il proprio lavoro e avere una retribuzione dignitosa“.