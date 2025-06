Cesare Cremonini a Messina: il ritorno live dopo 25 anni con uno show visionario allo stadio Franco Scoglio | INFO UTILI

StrettoWeb

Tutto pronto a Messina per accogliere la tappa nell’isola di Cesare Cremonini che torna in concerto dopo 25 anni a Messina, dove si esibì agli inizi della sua carriera per la data sold out del tour CREMONINI LIVE25 di sabato 28 giugno allo stadio Franco Scoglio di Messina. Prodotto da Live Nation, l’evento vede l’organizzazione locale a cura di Carmelo Costa e di Nuccio La Ferlita con la realizzazione esecutiva di Puntoeacapo Srl e Musica da Bere Srl.

L’evento è patrocinato dal Comune di Messina, guidato dal guidato dal Sindaco Federico Basile, e dall’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini affidato a Massimo Finocchiaro.

Sarà uno spettacolo innovativo e visionario, una vera e propria opera artistica che si muove con fluidità tra registri romantici, personali, energici, rock, creando uno show di livello internazionale.

Sul palco Cremonini darà vita ad un racconto in cui la struttura dello spettacolo è immaginata come un viaggio, riflettendo il percorso personale dell’artista, cercando di incorporare i paesaggi e le emozioni di esplorazione e scoperta. Il punto di partenza è il lungo viaggio intrapreso nel 2022 che lo ha visto attraversare da solo tutta l’America fino a raggiungere il sogno delle aurore boreali nel Circolo Polare Artico in Alaska. Queste immagini sono state trasformate, istante per istante in simboli, connessioni artistiche, idee che sono diventate prima canzoni, e ora, finalmente, un progetto live visionario e innovativo nel grande mondo degli eventi live.

Cremonini ci ha abituati a trasformare ogni suo evento in un nuovo appuntamento con la sua carriera, mettendosi in gioco ogni volta in modi nuovi, sfidando per primo sé stesso senza perdere mai di vista l’obiettivo più importante: costruire una carriera come un lungo binario di vita, in cui le stazioni sono le esperienze che diventano canzoni, raccolte in album nati senza fretta e tour in totale connessione con le sue opere. Una carriera lunga venticinque anni, costellata di successi e brani che ormai sono diventati dei classici e sono veri e propri inni generazionali. Un repertorio che costituisce una base solida, un punto di partenza su cui è possibile costruire uno show di questo livello.

Oltre due ore e mezza di spettacolo senza sosta, Cremonini si mostra in tutto il suo eclettismo: musicista dai riferimenti anglosassoni e beatlesiani in “Alaska Baby”, performer teatrale in “La ragazza del futuro” e “Ora che non ho più te”, pianista intenso e comunicativo nel bellissimo momento “glaciale” del piano e voce, accompagnato da due straordinari performer e acrobati che lasciano il pubblico a bocca aperta. Pop star consumata e ammiccante nei classici come “Buon Viaggio”, “Mondo”, “Logico”. Cantautore legato alla grande tradizione musicale della sua città in “San Luca” e “Nessuno Vuole Essere Robin”, giocoso a autoironico nella provocante “GreyGoose”, polistrumentista sorprendente nei momenti acustici suonando la sua amata fisarmonica, una promessa mantenuta con il suo pubblico ma soprattutto a sé stesso.

Molte le collaborazioni importanti di cui Cremonini si è avvalso in questi due anni di lavoro dedicati allo sviluppo dello show. Un team con i migliori professionisti italiani e internazionali, hanno saputo assieme a lui creare uno spettacolo che è un’opera artistica e una narrazione potente e visionaria. Alla direzione creativa dello show a fianco di Cremonini, Claudio Santucci di Giò Forma, con cui collabora da oltre dieci anni con l’obiettivo di alzare l’asticella degli spettacoli alla ricerca di una perfezione e una coerenza tra bellezza, classicità e innovazione. Insieme hanno lavorato per definire la visione concettuale del tour trovando soluzioni innovative per integrare effetti luci, video, grafica e visual in un unico schermo panoramico. Santucci ha coordinato i vari professionisti coinvolti dando forma alle esigenze creative di Cremonini, che ha immaginato la struttura dello spettacolo come un viaggio che inizia in Alaska e riflette il suo percorso personale.

Particolare importanza ha avuto NorthHouse, studio creativo con sede a Londra, famoso per saper fondere video design, arti visive e tecnologie multimediali, che in precedenza ha collaborato con i Coldplay e ad eventi importanti come l’Half Time del SuperBowl e il Giubileo di platino della Regina Elisabetta.

Last but not least Mamo Pozzoli lighting designer che ha creato un set luminoso elegante e dinamico. Il risultato è un progetto luci coinvolgente che coniuga precisione tecnica e sensibilità artistica trasformando la luce in strumento di valorizzazione della musica.

Un sofisticato ed imponente lavoro è stato fatto per quanto riguarda la parte audio, curata da uno storico collaboratore di Cremonini, Marco Monforte che, in questo tour in particolare, ha saputo creare un team tecnico di straordinaria competenza attirando i migliori ingegneri del settore, tra cui il leggendario Marc Carolan, già sound designer di Muse, Snow Patrol e The Cure e che per la prima volta è al mix front of house di un’artista italiano.

Cremonini ha voluto al suo fianco, in questo nuovo tour che durerà più di due anni, la band storica che lo accompagna ormai da vent’anni, con alcuni innesti importantissimi. A cominciare dal produttore elettronico Alessio Natalizia, con cui ha collaborato con successo in alcune nuove canzoni di “ALASKA BABY”, ultimo album di Cesare Cremonini, certificato platino, che include la hit “Ora che non ho più te” (Platino) che stazione nella classifica Fimi/Gfk dei singoli dalla data della sua uscita a settembre e “Nonostante tutto” con Elisa, attualmente tra i brani più trasmessi dalle radio

Lo show è costruito come un percorso immersivo e itinerante, emotivamente potentissimo anche grazie al coinvolgimento di otto performer.

TUTTE LE INFO UTILI:

Orari ingressi, modifiche alla viabilità.

Stop alla vendita di alcolici, bevande in bottiglie di vetro e lattine, vietato il commercio itinerante

INGRESSI E ORARI CONCERTO

Apertura porte generali: ore 16.00

Apertura cassa accrediti – botteghino: ore 16.00

Inizio spettacolo: ore 21.15

VIABILITÀ – AUTOBUS – DEFLUSSO

In occasione del concerto di Cesare Cremonini, in programma sabato 28 giugno, alle ore 21.00, allo stadio “Franco Scoglio”, in località San Filippo, il Comune di Messina – servizio Mobilità Urbana ha adottato specifici provvedimenti per regolamentare la circolazione nell’area urbana coinvolta, comprendente non solo le strade immediatamente limitrofe allo stadio, ma anche quelle coinvolte dal previsto afflusso e deflusso del pubblico e dal transito veicolare e pedonale connesso allo svolgimento dei due concerti, al fine di garantire l’accessibilità in sicurezza e la fluidità della mobilità.

Con apposita ordinanza sindacale sono stati inoltre disposti, a tutela della pubblica incolumità, i divieti di vendita di alcolici, bevande in bottiglie di vetro e lattine, nonché il divieto di commercio itinerante nell’area interessata dall’evento.

VIABILITÀ E DIVIETI – SABATO 28

STRADA ARGINALE DI ACCESSO AL “PALASPORT SAN FILIPPO” – VIA DEGLI AGRUMI

DIVIETO DI SOSTA su entrambi i lati, con rimozione coatta:

dalle ore 17.00 di domani, venerdì 27 giugno, alle ore 03.00 di domenica 29 giugno;

DIVIETO DI TRANSITO

dalle ore 8.00 di sabato 28 giugno alle ore 03.00 di domenica 29 giugno e comunque fino alla completa normalizzazione del transito veicolare e pedonale, nel tratto compreso tra la via Adolfo Celi (ex S.S.114) ed il plesso del Palasport San Filippo, ad eccezione dei veicoli dell’organizzazione, di motocicli e ciclomotori privati diretti all’area di parcheggio del Palasport San Filippo (denominata area blu, per una capienza massima di n. 400 tra motocicli e ciclomotori), dei veicoli delle forze dell’ordine, dei mezzi di pronto soccorso e quelli autorizzati. L’accesso dei suddetti mezzi sarà consentito impegnando la via Adolfo Celi) e successivamente la corsia lato nord della strada arginale di accesso al “Palasport San Filippo” (via degli Agrumi), provvedendo alla chiusura con presidi a cura della Polizia municipale e delle associazioni di volontariato e con la collocazione di idonee barriere, in prossimità dei varchi delle vie dei Gelsomini, Essenze e Noria. Inoltre, sempre dalle ore 8.00 di sabato 28 giugno, fino alle 03.00 di domenica 29 giugno, sarà interdetto il transito veicolare ad eccezione dei veicoli autorizzati, nel tratto a monte del Palasport San Filippo, in direzione dello stadio.

BRETELLA DELLO SVINCOLO SAN FILIPPO – VIA NICOLÒ CAROSIO

Dalle ore 11.00 di sabato 28 giugno, fino alle ore 03.00 di domenica 29 giugno, sarà interdetto l’accesso alla bretella dello svincolo autostradale San Filippo in corrispondenza dell’intersezione con la via Adolfo Celi (ex S.S.114), sempre ad eccezione dei veicoli delle forze dell’ordine, di quelli in servizio di emergenza, i mezzi della Messinaservizi Bene Comune, taxi, veicoli autorizzati e i veicoli a servizio di persone diversamente abili munite di contrassegno che devono assistere al concerto. Questi ultimi dovranno sostare negli appositi stalli ad essi riservati nelle varie aree di parcheggio; mentre i veicoli privati, che dovranno raggiungere le aree di parcheggio di pertinenza dello stadio San Filippo, denominate rossa, verde e gialla (i tagliandi per avere diritto alla sosta devono essere acquistati preventivamente, oppure entro e non oltre le ore 17.00 di sabato 28 giugno, possono essere acquistati anche sul posto) dovranno accedervi dalla bretella dello svincolo San Filippo-via Nicolò Carosio, provenendo da via A. Celi/G. La Pira.

Divieto di transito veicolare dalle ore 11.00 di sabato 28 giugno sino alle ore 3.00 di domenica 29 giugno, ad eccezione degli autobus privati per il trasporto degli spettatori, dei taxi, dei veicoli delle forze dell’ordine, di emergenza e di quelli autorizzati, e comunque fino al termine dell’esigenza e su indicazione della Polizia municipale, nelle seguenti strade:

lungo la carreggiata in direzione di marcia monte-valle della bretella dello svincolo San Filippo (via N. Carosio) a valle della rotatoria-valle dell’area di parcheggio rossa;

lungo tutti gli accessi alla bretella dello svincolo San Filippo, ai veicoli provenienti dalle aree del villaggio Santa Lucia sopra Contesse.

Per agevolare il deflusso del pubblico al termine del concerto sarà poi interdetto il sottopasso pedonale di collegamento tra l’area di parcheggio rossa e via degli Agrumi.

Interdetto inoltre, il transito veicolare dalle ore 11.00 di sabato 28 giugno sino alle ore 03.00 di domenica 29 giugno, nella rotatoria-monte dell’area di “parcheggio rosso”, al fine di obbligare i veicoli provenienti dalle aree di parcheggio di pertinenza dello stadio (gialla, verde e rossa) ad immettersi nello svincolo “San Filippo” in direzione della tangenziale. La bretella (via Nicolò Carosio), in direzione monte-mare, sarà percorribile esclusivamente dagli autobus privati, dai mezzi di soccorso e dalle forze dell’ordine. Le autovetture all’interno delle aree di parcheggio di pertinenza dello stadio (gialla, verde e rossa) e gli autobus privati, prima di ripartire alla fine del concerto, dovranno attendere indicazioni da parte della Polizia municipale.

In prossimità delle aree di parcheggio (gialla, verde e rossa) di pertinenza dello stadio saranno predisposti presidi della Polizia municipale e di personale della società organizzatrice dei concerti, che a partire dalle ore 8.00 di sabato 28 fino al termine dell’esigenza, provvederanno a regolamentare l’accesso e l’indirizzamento dei veicoli alle suddette aree. (I tagliandi per avere diritto alla sosta devono essere acquistati sempre preventivamente, oppure entro e non oltre le ore 17.00 di sabato 28, direttamente sul posto).

STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA BRETELLA DELLO SVINCOLO S. FILIPPO (VIA N. CAROSIO) E LA S.P. SANTA LUCIA.

Dalle ore 17.00 di sabato 28 giugno fino alle ore 03.00 di domenica 29 giugno, sarà istituito il divieto di transito veicolare nella strada di collegamento tra la bretella dello svincolo S. Filippo (via N. Carosio) e la S.P. Santa Lucia. Tale misura sarà attuata al raggiungimento della saturazione della bretella in entrambe le direzioni di marcia, nel tratto a valle della rotatoria a servizio dell’area parcheggio “Rossa”, al fine di consentire lo stazionamento degli autobus privati provenienti dal circuito autostradale.

STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA STRADA COMUNALE SAN FILIPPO SUPERIORE – C. DA BAGLIO ED IL “PARCHEGGIO VERDE” DELLO STADIO S. FILIPPO.

Divieto di sosta su entrambi i lati:

dalle ore 17.00 di domani, venerdì 27 giugno, fino alle ore 03.00 di domenica 29 giugno;

Divieto di transito veicolare:

dalle ore 8.00 di sabato 28 giugno alle ore 03.00 di domenica 29 giugno e comunque fino alla completa normalizzazione della circolazione.

Il provvedimento viabile ha disposto anche l’istituzione di fermate per gli autobus navetta dell’ATM.

Prima dell’inizio del concerto. Le navette ATM si fermeranno per lo sbarco dei passeggeri sul lato nord della via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra la via Adolfo Celi (ex S.S. 114) e l’intersezione con la via R. Livatino, in prossimità della chiesa parrocchiale. Le linee bus impegnate nel collegamento tra l’area ZIR di Gazzi (capolinea sud della tramvia) e lo stadio F. Scoglio seguiranno il percorso dal capolinea/Gazzi, via Taormina, via Adolfo Celi (ex S.S. 114), via Sacra Famiglia, discesa dei passeggeri e proseguimento in via R. Livatino, via 1A, svolta a sinistra per l’immissione in via Celi, in direzione Gazzi. Gli autobus privati, provenienti dal circuito autostradale, accederanno dalla tangenziale, utilizzando lo svincolo San Filippo e percorrendo la bretella dello stesso svincolo (via Nicolò Carosio) in direzione monte-mare, per attestarsi lungo la strada perimetrale dello stadio. Una volta raggiunta la saturazione di tale area, i successivi autobus dovranno attestarsi lungo la bretella (via N. Carosio), nel tratto a valle della rotatoria a servizio dell’area di parcheggio “rossa”, disponendosi lungo la carreggiata in direzione mare-monte, subito dopo aver effettuato l’inversione di marcia nel by-pass posto immediatamente a monte di via Adolfo Celi (ex S.S. 114). Al raggiungimento della saturazione anche di questo tratto in direzione mare-monte, ulteriori autobus dovranno posizionarsi lungo la carreggiata opposta della medesima bretella, in direzione monte-mare. Tutti gli autobus faranno scendere i passeggeri nelle aree previste e attenderanno il termine del concerto per effettuare il successivo imbarco. In caso di saturazione anche di quest’ultima tratta, gli ulteriori mezzi dovranno attestarsi lungo la strada di collegamento tra la bretella dello svincolo San Filippo (via N. Carosio) e la S.P. Santa Lucia.

Deflusso al termine del concerto. Al termine del concerto, i bus navetta dell’ATM dovranno attestarsi sul lato est (lato valle) di via Adolfo Celi (ex S.S. 114), in direzione di marcia sud-nord, in prossimità della bretella dello svincolo autostradale San Filippo (via Nicolò Carosio), per l’imbarco dei passeggeri. Per quanto riguarda gli autobus privati, la ripartenza avverrà secondo le seguenti modalità, sotto il coordinamento della Polizia Municipale.

Autobus attestati lungo la bretella (via Nicolò Carosio) in direzione monte-mare: proseguiranno lungo la stessa bretella in direzione monte-mare e si immetteranno con svolta obbligatoria a destra su via Adolfo Celi (ex S.S. 114), percorrendola in direzione sud fino allo svincolo di Tremestieri per rientrare nel circuito autostradale. In alternativa, potranno immettersi nella carreggiata opposta della bretella (via Nicolò Carosio) in direzione mare-monte, effettuare l’inversione di marcia nel by-pass posto immediatamente a monte di via Adolfo Celi e proseguire fino all’ingresso in tangenziale autostradale. Autobus attestati lungo la strada perimetrale dello stadio “Franco Scoglio” e lungo la bretella (via Nicolò Carosio) in direzione mare-monte: proseguiranno in direzione monte fino all’ingresso diretto nella tangenziale autostradale. Autobus in sosta lungo la strada di collegamento tra la bretella dello svincolo San Filippo (via Nicolò Carosio) e la S.P. Santa Lucia: percorreranno la S.P. Santa Lucia in direzione monte-mare e si immetteranno, con svolta obbligatoria a destra, su via Adolfo Celi (ex S.S. 114) in direzione sud, fino allo svincolo di Tremestieri, per proseguire nel circuito autostradale.

Per i taxi invece è stata istituita per la giornata di sabato 28 giugno un’area di sosta riservata, all’esterno dell’area di “parcheggio rosso”, nello slargo della bretella dello svincolo San Filippo – via Nicolò Carosio (direzione di marcia mare-monte) in corrispondenza del sottopasso di collegamento tra la suddetta area di parcheggio rosso e l’area di pertinenza dello stadio Franco Scoglio. I taxi potranno accedere al parcheggio rosso sia dalla via Adolfo Celi (ex S.S. 114) che dalla tangenziale autostradale e, dopo la fermata o la sosta, dovranno proseguire la marcia in direzione mare-monte per immettersi direttamente nella tangenziale.

RESTRIZIONI AL TRANSITO E ALLA SOSTA VEICOLARE – VEICOLI PESANTI E ALTRE LIMITAZIONI

Dalle ore 14 di sabato 28 giugno fino alle ore 03.00 di domenica 29 giugno, sarà vietato il transito veicolare ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate lungo le seguenti vie: La Farina, U. Bonino, Taormina, Adolfo Celi (ex S.S. 114), G. La Pira, A. Celi

Il divieto riguarda l’intero tratto compreso tra la rotatoria “Alfio Ragazzi” di Tremestieri e il viale Europa.

I veicoli pesanti provenienti da nord in direzione sud dovranno deviare lungo viale Europa per immettersi nello svincolo autostradale di Messina Centro; mentre quelli provenienti da sud in direzione nord dovranno utilizzare lo svincolo autostradale di Tremestieri. Inoltre, sarà vietata la sosta, dalle ore 21.00 di domani, venerdì 27 giugno, fino alle ore 03.00 di domenica 29 giugno, nelle seguenti vie: Adolfo Celi (ex S.S. 114), G. La Pira, A. Celi, e via Taormina; e nel tratto compreso tra la rotatoria “Alfio Ragazzi” di Tremestieri e viale Gazzi.

Vigerà poi dalle ore 8.00 di sabato 28 giugno fino alle ore 03.00 di domenica 29 giugno, il divieto di sosta, h24, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati di via Orso Mario Corbino, nel tratto compreso tra le vie E. Fermi e Bonsignore. Tale provvedimento è finalizzato a consentire, qualora le condizioni operative lo rendano necessario, la sosta degli autobus privati utilizzati per il trasporto degli spettatori allo stadio “F. Scoglio”.

È inoltre istituito il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nella fascia oraria compresa tra le ore 12.00 e le ore 20.00 di sabato 28 giugno, sul lato ovest della carreggiata ovest di viale della Libertà, nel tratto compreso tra la “Scalinata Ringo” e via Pola.

Tale misura è finalizzata a consentire la fermata degli autobus ATM, i quali, dopo avere fatto scendere i passeggeri presso la fermata di via Sacra Famiglia, proseguiranno (vuoti) lungo il seguente itinerario: via Rosario Livatino, via 1A, svolta a destra per immissione in via Adolfo Celi (ex S.S. 114), immissione nella bretella dello svincolo San Filippo (via N. Carosio), accesso alla tangenziale autostradale.

Si avvisa infine che saranno disponibili le aree di parcheggio, gestite dall’ATM SpA: Z.I.R, Villa Dante, Zaera, Cavalcavia FS, Cavallotti, Annunziata Ovest e Annunziata Est, collegate allo stadio “F. Scoglio” attraverso il servizio di autobus navetta messo a disposizione dell’utenza dall’Azienda Trasporti Messina.

STOP ALCOL, VETRO, LATTINE E COMMERCIO ITINERANTE: LE MISURE ADOTTATE CON ORDINANZA SINDACALE

In occasione del concerto di Cesare Cremonini, in programma sabato 28 giugno a Messina, allo stadio “Franco Scoglio”, il sindaco Federico Basile ha firmato l’ordinanza per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità.

Il provvedimento dispone:

Divieto di vendita, somministrazione o cessione a qualsiasi titolo di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5% e di qualsiasi bevanda o prodotto in contenitori di vetro o lattine, anche se di provenienza personale. Consentiti solo contenitori in plastica o carta.

Divieto di utilizzo di spray al peperoncino all’interno dello stadio e nel raggio di 500 metri dallo stesso.

Divieto di bagarinaggio (compravendita abusiva di biglietti) entro un raggio di 3 km dalla perimetrazione esterna dello stadio.

Divieto di commercio itinerante e di posizionamento di venditori ambulanti lungo il perimetro esterno dello stadio, nelle vie limitrofe e sulla bretella dello svincolo autostradale San Filippo.

Vendita di gadget e materiale promozionale consentita esclusivamente al personale autorizzato appartenente allo staff dell’evento, come indicato nella documentazione della società organizzatrice.

Le misure sono finalizzate a garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento e a facilitare l’accesso dei mezzi di soccorso e del pubblico allo stadio.

Cremonini Live

Cesare Cremonini, sempre alla ricerca di un nuovo approccio creativo, ha scelto di portare sul palco uno spettacolo visionario e innovativo, dall’impatto internazionale. CREMONINI LIVE25 è uno show che nasce da un delicato lavoro durato oltre due anni, di ricerca, investimento e collaborazione con alcuni tra i più grandi professionisti internazionali.

Da qui nasce l’esigenza dell’artista bolognese di coinvolgere nella costruzione dello show, l’energia e la capacità di narrazione visiva della NorthHouse, studio creativo con sede a Londra, famoso per saper fondere video design, arti visive e tecnologie multimediali all’avanguardia in spettacoli live immersivi.

Insieme alla NorthHouse hanno lavorato alla creazione di questo show anche lo studio GiòForma, uno dei più rinomati studi di progettazione italiani, e il lighting designer Mamo Pozzoli, per definire la visione concettuale del tour, trovando soluzioni innovative per integrare effetti video, grafica e visual in un unico schermo panoramico.

Claudio Santucci, dello studio Giò Forma, al fianco di Cesare Cremonini ha curato la direzione creativa e lo stage design dello spettacolo e ha coordinato i vari professionisti coinvolti dando forma alle esigenze creative di Cesare, che ha immaginato la struttura dello spettacolo come un viaggio che inizia in Alaska, riflettendo il suo percorso personale.

L’obiettivo era incorporare i paesaggi, le emozioni di esplorazione e scoperta, e poi spingersi oltre, fino alle aurore boreali.

Insieme si sono posti l’obiettivo di offrire al pubblico un viaggio emotivo dinamico, capace di alternare momenti spettacolari a momenti intimi, sia nella musica che nelle immagini. Lo show si muove con fluidità tra registri romantici, personali, energici, rock e giocosi, creando un’esperienza dal sapore internazionale.

Per dare vita a questo progetto lo schermo è stato pensato come uno strumento visivo versatile, armonizzato perfettamente con il palco e l’illuminazione, passando da rendere lo schermo una superficie cinematografica, a uno strumento immersivo e architettonico.

“La narrazione e il design – sottolinea Tom Bairstow di NorthHouse – guidano sempre il processo creativo, mentre la tecnologia serve a supportarli, non a limitarli. L’immensità stessa dello schermo, 65 metri di ampiezza con risoluzione straordinaria, ha richiesto una coordinazione meticolosa per far sì che la tecnologia favorisse la narrazione anziché ostacolarla”.

Anche l’approccio sonoro è stato concepito per trasmettere un sound internazionale, coerente con la produzione discografica della venticinquennale carriera di Cesare Cremonini.

Il FOH engineer che ha collaborato alla realizzazione di questo sound è Marc Carolan, fonico dei Muse da oltre due decenni, con consolidata esperienza in grandi venue outdoor. Marc ha avuto il compito di curare il mix dello show con un respiro sonoro internazionale, in linea con l’identità del progetto utilizzando diverse apparecchiature analogiche per ottenere timbriche e dinamiche ricercate.

La volontà di Cesare Cremonini di garantire al pubblico un’esperienza di ascolto di alto livello si scontrava con le limitazioni tecniche di alcuni degli stadi coinvolti nel tour, che presentano condizioni acustiche critiche e compromettono l’intelligibilità della voce dell’artista. In questo è stato affiancato da Marco Monforte, uno dei professionisti di punta in Italia in questo settore e che collabora a stretto contatto con Cremonini ormai da anni. Monforte, supportato dal service audio Agora’ e dalla societa’ francese specializzata Audisia, hanno studiato un approccio progettuale basato sull’ottimizzazione della copertura, provando ad indirizzare il fronte sonoro unicamente verso le aree occupate dal pubblico e sulla riduzione delle emissioni inutili.

L’utilizzo di tecnologie predittive avanzate (software Soundvision) e un posizionamento chirurgico dei cluster hanno permesso di ottenere una copertura uniforme massimizzando l’intelligibilità e minimizzando la riverberazione percepita, per arrivare ad ottenere un’esperienza di ascolto all’altezza del progetto.

A firmare progetto e regia luci di Cremonini Live 25 è stato il lighting designer Mamo Pozzoli, che collabora con Cremonini da diversi anni, che ha ideato un set luminoso elegante, dinamico e perfettamente in sintonia con l’identità visiva del live.

Le luci non sono un semplice complemento scenico, ma parte integrante del racconto: accompagnano ogni brano, ne sottolineano le atmosfere e valorizzano le sfumature emotive.

Elemento centrale del progetto è l’inserimento di strutture circolari luminose, simbolo di ciclicità, armonia e movimento. Questi cerchi, grazie a sistemi motorizzati e a una programmazione luci fluida e precisa, si trasformano durante lo spettacolo, creando un paesaggio visivo avvolgente e in continua evoluzione dinamica.

Un aspetto fondamentale del progetto è la stretta integrazione tra luci e contenuti video. Le due regie sono in costante dialogo, sincronizzandosi con precisione nei cambi scena e nei momenti più intensi dello spettacolo. Questa sinergia crea un linguaggio visivo coerente e immersivo, dove suoni, immagini, colori e movimenti si combinano per amplificare l’impatto emotivo, costruendo un’esperienza multisensoriale capace di coinvolgere profondamente il pubblico.

L’impianto luci comprende oltre 600 proiettori LED ad alta resa cromatica, capaci di restituire una grande varietà di atmosfere. La palette cromatica, definita già in fase di preproduzione, segue con coerenza ogni momento dello show, adattandosi alle variazioni di ritmo e tono della scaletta.

Il risultato è un progetto luci solido e coinvolgente, capace di coniugare precisione tecnica e sensibilità artistica. La luce diventa così linguaggio visivo, strumento creativo al servizio della musica e parte viva dell’esperienza che lega l’artista al suo pubblico.

Ad arricchire ulteriormente l’impatto emotivo dello spettacolo alcuni momenti dello show sono accompagnati dalla presenza di otto performer guidati dalla coreografa e regista Erika Rombaldoni. Momenti curati nel minimo dettaglio come la danza sinuosa di una performer che, coperta da un telo bianco, si muove a ritmo di musica ispirandosi alla Serpentine Dance di Loie Fuller, una delle pioniere della danza moderna; o il momento in cui appaiono sul palco due performer che si muovono elegantemente all’interno delle Ruote di Cyr, creando un effetto magico.