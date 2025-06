Catanzaro, lavori in corso sulla rete idrica: ancora disagi in diverse zone della città

StrettoWeb

Continuano i lavori per la riparazione della condotta idrica in zona Maddalena e Via Crispi. Rimane interrotta l’erogazione dal serbatoio Cappuccini per le seguenti zone: Via Indipendenza, Corso Mazzini, Bellavista, Viale dei Normanni, Via Carlo V, Porta Marina.

Per via della chiusura del serbatoio Madonna dei Cieli, sono interessate le le seguenti zone: da via Luigi Rossi (ospedale Pugliese), via Mario Greco, via Buccarelli, via Jannelli, via Vercillo, via Milano, via Crispi. Il servizio verrà riattivato prima possibile.