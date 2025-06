Catanzaro, assegnati due nuovi funzionari alla Questura

StrettoWeb

Il questore di Catanzaro ha accolto stamani due nuovi funzionari della Polizia provenienti dalla Questura di Enna, Giulia Ceravolo e Giuseppe Travagliante. Giulia Ceravolo, della provincia di Catanzaro, assume l’incarico di vice capo di Gabinetto e di portavoce del questore. Si è laureata in giurisprudenza con lode all’Università della Calabria nel 2014. Ha svolto un tirocinio formativo alla Corte di Appello di Catanzaro – Sezione Civile tra il 2015 e il 2016, conseguendo l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel 2017. Dopo aver prestato servizio in un’altra Pubblica amministrazione, ad aprile 2021 ha superato il concorso per commissario della Polizia di Stato e, alla Scuola superiore di Polizia a Roma, ha conseguito con lode un Master di II livello in “Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza”. Terminata la frequenza del 110mo Corso di formazione, a luglio 2022 è stata assegnata alla Questura di Enna, dove ha diretto l’Ufficio immigrazione, conseguendo l’azzeramento dei tempi di attesa di rilascio dei permessi di soggiorno nella provincia. Da gennaio 2024 Giulia Ceravolo ha diretto la Digos di Enna. Durante il suo incarico ha gestito le rivendicazioni del comparto agricolo e coordinato alcune indagini di polizia giudiziaria, con una costante attenzione alla repressione dei reati contro la Pubblica amministrazione. Quale dirigente della Digos, in molte occasioni ha assunto le funzioni di capo di Gabinetto della Questura, curando i rapporti istituzionali con gli organi di stampa e coordinando l’Ufficio di staff del questore.

Giuseppe Travagliante, originario della provincia di Enna, assume l’incarico di funzionario addetto alla Squadra mobile e dal primo luglio quello di dirigente pro tempore dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Ha conseguito con lode la laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Enna. Tra il 2015 e il 2017 ha svolto un tirocinio formativo alla Sezione penale del Tribunale di Enna, conseguendo l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Nell’aprile del 2021, dopo aver superato il concorso per Commissario della Polizia di Stato, ha frequentato il 110mo Corso di formazione alla Scuola superiore di Polizia a Roma, conseguendo con lode un Master di II livello in “Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza” all’Università della Sapienza di Roma. A luglio 2022, è stato assegnato alla Questura di Enna con incarico di dirigente del Commissariato distaccato di Leonforte. Ha diretto più servizi di ordine pubblico, ha partecipato ad indagini di polizia giudiziaria in collaborazione con la Squadra mobile di Enna contro la criminalità comune e organizzata, anche di stampo mafioso, contribuendo a disarticolare diverse compagini mafiose operanti in varie zone del territorio ennese.