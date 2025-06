Catania: posteggiatore abusivo minaccia automobilista “Se non paghi ti taglio la gola” ma la vittima è un poliziotto, arrestato

StrettoWeb

‘Se non paghi ti taglio la gola‘: è la minaccia, accompagnata dalla simulazione del gesto con la mano, fatta da un posteggiatore abusivo a un automobilista a Catania. Ma la sua vittima era un poliziotto fuori servizio e l’uomo, uno straniero di 39 anni più sanzionato per avere esercitato l’attività di posteggiatore abusivo, è stato arrestato in flagranza di reato per tentata estorsione e minaccia a pubblico ufficiale. Il 39enne ha continuato a minacciare il poliziotto anche dopo che quest’ultimo si era qualificato. Sul posto sono intervenuti agenti in moto delle Volanti che hanno condotto il 39enne in Questura. L’autorità giudiziaria ha convalidato il suo arresto e disposto per l’indagato la custodia cautelare ai domiciliari.