Carl Brave arriva a Catanzaro, ma l’annuncio è un po’… misterioso

Carl Brave sarà a Catanzaro. E basta. Si sa solo questo. Non si sa dove nello specifico, non si sa quando, per ora. Un modo un po’ misterioso, ma che alimenta la curiosità, per comunicare la sua esibizione in Calabria. Come si legge sui canali social del Comune, è stato lui stesso ad annunciare la tappa di Catanzaro, che sarà in estate, “con il suo street tour di presentazione del nuovo disco, organizzato con Openstage… un po’ fuori dagli schemi”.

“Niente date fisse, niente spoiler: location e orari verranno svelati solo poche ore prima del live. Dove sarà? Quando? Per ora, non possiamo dirvelo… ma possiamo sognarlo insieme! Facciamo un gioco: secondo voi, dove canterà Carl Brave a Catanzaro? Partecipa al sondaggio sul canale WhatsApp del Comune di Catanzaro!”, si legge ancora.