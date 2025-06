Avis Reggio Calabria, campagna estiva per la donazione del sangue convenzione con il Coni | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Nella mattinata odierna, presso la sala “Giuditta Levato” presso Palazzo Campanella sede del Consiglio Regionale della Calabria, si è tenuta la presentazione della campagna estiva per la donazione del sangue di Avis Reggio Calabria. Un evento necessario per stimolare la necessità di diffondere la cultura della donazione e raggiungere più territori possibili e nuovi donatori, soprattutto durante la stagione estiva ormai iniziata.

La presentazione della campagna estiva è stata un momento di confronto con il Centro Regionale Sangue e con il Sit di riferimento, per una declinazione della partecipazione di Avis al fabbisogno si sangue e di plasma, altra sfida importante che Avis sostiene da qualche anno e la cui diffusione della raccolta di plasma sul territorio è prettamente associativa. La sig.ra Annalaura Leonello, giovane donatrice ieri, ha portato la sua testimonianza della paziente di oggi e della possibilità che offre una donazione alla vita di ciascuno.

Giovanna Micalizzi, presidente Avis Provinciale, ha dichiarato a StrettoWeb: “lanciamo un appello per la campagna estiva. Si sposa la necessità di un approvvigionamento quotidiano di sangue per dare una risposta al sistema sanitario nazionale. Abbiamo bisogno di un cambio generazionale alle porte per garantire che questa criticità a cui andiamo incontro, per il calo demografico e la stagione estiva, non possa avere un sopravvento negativo sugli andamenti del sistema sanitario pubblico e che la donazione del sangue supporta. In Italia la donazione del sangue è solidale e gratuita“.

Presentata anche una convenzione con il Coni Calabria, per coinvolgere maggiormente anche i giovani, della quale ha parlato, ai nostri microfoni, il presidente Tino Scopelliti: “come Coni Calabria ci stiamo sedendo al tavolo con l’Avis per una convenzione. Gli sportivi sono soggetti ‘puliti’, sono delle persone che possono dare tanto all’Avis, donare, coinvolgere. Spirito e mentalità sono le stesse. Gli sportivi sono punto di riferimento dei giovani, noi come Coni Calabria facciamo questa convenzione a livello regionale per spronare giovani e meno giovani a donare“.