Calendario Serie A 2025-2026: date, infrasettimanali, novità e tutte le 38 giornate

Neanche il tempo di riporre in archivio i file della passata stagione che è già tempo di pensare al nuovo campionato che arriverà. La preseason è già iniziata tra movimenti di mercato, colpi di scena clamorosi e novità su tante panchine del massimo campionato italiano. Sarà anche per questo che quest’anno si fa tutto di fretta. Anche il Calendario della Serie A 2025-2026 è stato svelato in anticipo rispetto agli scorsi anni.

Serie A 2025-2026: date e regolamento

La Serie A 2025-2026 inizierà il 24 agosto 2025 e finirà il 24 maggio 2026. Saranno due i turni infrasettimanali: il 29 ottobre 2025 (9ª Giornata) e il 6 gennaio 2026 (19ª Giornata). Saranno invece 4 le soste per le Nazionali: il 7 settembre 2025, il 12 ottobre 2025, il 16 novembre 2025 e il 29 marzo 2026.

Non sarà presente alcuna sosta invernale: nel periodo natalizio si giocherà il weekend del 21 dicembre, del 28 dicembre e del 3 gennaio oltre al turno infrasettimanale del 6 gennaio.

Il calendario è asimmetrico: la sequenza delle gare di andata sarà diversa da quelle di ritorno con un minimo di 8 giornate di distanza tra i match con la stessa avversaria.

È prevista alternanza fra gli incontri in casa e in trasferta per: Inter-Milan (entrambe giocheranno la prima in casa perchè quando San Siro sarà a disposizione per il CIO durante le Olimpiadi Invernali entrambe dovranno giocare in trasferta una partita, ndr), Lazio-Roma, Juventus-Torino e Fiorentina-Pisa. I derby saranno calendarizzati in giornate diverse e non alla prima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (9ª Giornata).

Le squadre partecipanti alla Champions League non giocheranno con quelle partecipanti a Europa League e Conference League nelle giornate 5, 22, 26, 29, 32, 35 comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back”.

Il calendario della Serie A 2025-2026

1ª Giornata 24/08/2025

Atalanta-Pisa

Cagliari-Fiorentina

Como-Lazio

Genoa-Lecce

Inter-Torino

Juventus-Parma

Milan-Cremonese

Roma-Bologna

Sassuolo-Napoli

Udinese-Verona

2ª Giornata 31/08/2025

Bologna-Como

Cremonese-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Udinese

Lazio-Verona

Lecce-Milan

Napoli-Cagliari

Parma-Atalanta

Pisa-Roma

Torino-Fiorentina

3ª Giornata 14/09/2025

Atalanta-Lecce

Cagliari-Parma

Como-Genoa

Fiorentina-Napoli

Juventus-Inter

Milan-Bologna

Pisa-Udinese

Roma-Torino

Sassuolo-Lazio

Verona-Cremonese

4ª Giornata 21/09/2025

Bologna-Genoa

Cremonese-Parma

Fiorentina-Como

Inter-Sassuolo

Lazio-Roma

Lecce-Cagliari

Napoli-Pisa

Torino-Atalanta

Udinese-Milan

Verona-Juventus

5ª Giornata 28/09/2025

Cagliari-Inter

Como-Cremonese

Genoa-Lazio

Juventus-Atalanta

Lecce-Bologna

Milan-Napoli

Parma-Torino

Pisa-Fiorentina

Roma-Verona

Sassuolo-Udinese

6ª Giornata 5/10/2025

Atalanta-Como

Bologna-Pisa

Fiorentina-Roma

Inter-Cremonese

Juventus-Milan

Lazio-Torino

Napoli-Genoa

Parma-Lecce

Udinese-Cagliari

Verona-Sassuolo

7ª Giornata 19/10/2025

Atalanta-Lazio

Cagliari-Bologna

Como-Juventus

Cremonese-Udinese

Genoa-Parma

Lecce-Sassuolo

Milan-Fiorentina

Pisa-Verona

Roma-Inter

Torino-Napoli

8ª Giornata 26/10 /2025

Cremonese-Atalanta

Fiorentina-Bologna

Lazio-Juventus

Milan-Pisa

Napoli-Inter

Parma-Como

Sassuolo-Roma

Torino-Genoa

Udinese-Lecce

Verona-Cagliari

9ª Giornata 29/10/2025

Atalanta-Milan

Bologna-Torino

Cagliari-Sassuolo

Como-Verona

Genoa-Cremonese

Inter-Fiorentina

Juventus-Udinese

Lecce-Napoli

Pisa-Lazio

Roma-Parma

10ª Giornata 2/11/2025

Cremonese-Juventus

Fiorentina-Lecce

Lazio-Cagliari

Milan-Roma

Napoli-Como

Parma-Bologna

Sassuolo-Genoa

Torino-Pisa

Udinese-Atalanta

Verona-Inter

11ª Giornata 09/11/2025

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Napoli

Como-Cagliari

Genoa-Fiorentina

Inter-Lazio

Juventus-Torino

Lecce-Verona

Parma-Milan

Pisa-Cremonese

Roma-Udinese

12ª Giornata 23/11/2025

Cagliari-Genoa

Cremonse-Roma

Fiorentina-Juventus

Inter-Milan

Lazio-Lecce

Napoli-Atalanta

Sassuolo-Pisa

Torino-Como

Udinese-Bologna

Verona-Parma

13ª Giornata 30/11/2025

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Cremonese

Como-Sassuolo

Genoa-Verona

Juventus-Cagliari

Lecce-Torino

Milan-Lazio

Parma-Udinese

Pisa-Inter

Roma-Napoli

14ª Giornata 7/12/2025

Cagliari-Roma

Cremonese-Lecce

Inter-Como

Lazio-Bologna

Napoli-Juventus

Pisa-Parma

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Milan

Udinese-Genoa

Verona-Atalanta

15ª Giornata 14/12/2025

Atalanta-Cagliari

Bologna-Juventus

Fiorentina-Verona

Genoa-Inter

Lecce-Pisa

Milan-Sassuolo

Parma-Lazio

Roma-Como

Torino-Cremonese

Udinese-Napoli

16ª Giornata 21/12/2025

Cagliari-Pisa

Como-Milan

Fiorentina-Udinese

Genoa-Atalanta

Inter-Lecce

Juventus-Roma

Lazio-Cremonese

Napoli-Parma

Sassuolo-Torino

Verona-Bologna

17ª Giornata 28/12/2025

Atalanta-Inter

Bologna-Sassuolo

Cremonese-Napoli

Lecce-Como

Milan-Verona

Parma-Fiorentina

Pisa-Juventus

Roma-Genoa

Torino-Cagliari

Udinese-Lazio

18ª Giornata 3/1/2026

Atalanta-Roma

Cagliari-Milan

Como-Udinese

Fiorentina-Cremonese

Genoa-Pisa

Inter-Bologna

Juventus-Lecce

Lazio-Napoli

Sassuolo-Parma

Verona-Torino

19ª Giornata 6/01/2026

Bologna-Atalanta

Cremonese-Cagliari

Lazio-Fiorentina

Lecce-Roma

Milan-Genoa

Napoli-Verona

Parma-Inter

Pisa-Como

Sassuolo-Juventus

Torino-Udinese

20ª Giornata 11/01/2025

Atalanta-Torino

Como-Bologna

Fiorentina-Milan

Genoa-Cagliari

Inter-Napoli

Juventus-Cremonese

Lecce-Parma

Roma-Sassuolo

Udinese-Pisa

Verona-Lazio

21ª Giornata 18/01/2025

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Juventus

Cremonese-Verona

Lazio-Como

Milan-Lecce

Napoli-Sassuolo

Parma-Genoa

Pisa-Atalanta

Torino-Roma

Udinese-Inter

22ª Giornata 25/1/2025

Atalanta-Parma

Como-Torino

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna

Inter-Pisa

Juventus-Napoli

Lecce-Lazio

Roma-Milan

Sassuolo-Cremonese

Verona-Udinese

23ª Giornata 1/02/2026

Bologna-Milan

Cagliari-Verona

Como-Atalanta

Cremonese-Inter

Lazio-Genoa

Napoli-Fiorentina

Parma-Juventus

Pisa-Sassuolo

Torino-Lecce

Udinese-Roma

24ª Giornata 8/02/2026

Atalanta-Cremonese

Bologna-Parma

Fiorentina-Torino

Genoa-Napoli

Juventus-Lazio

Lecce-Udinese

Milan-Como

Roma-Cagliari

Sassuolo-Inter

Verona-Pisa

25ª Giornata 15/02/2025

Cagliari-Lecce

Como-Fiorentina

Cremonese-Genoa

Inter-Juventus

Lazio-Atalanta

Napoli-Roma

Parma-Verona

Pisa-Milan

Torino-Bologna

Udinese-Sasssuolo

26ª Giornata 22/02/2026

Atalanta-Napoli

Bologna-Udinese

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Pisa

Genoa-Torino

Juventus-Como

Lecce-Inter

Milan-Parma

Roma-Cremonese

Sassuolo-Verona

27ª Giornata 1/03/2025

Como-Lecce

Cremonese-Milan

Inter-Genoa

Parma-Cagliari

Pisa-Bologna

Roma-Juventus

Sassuolo-Atalanta

Torino-Lazio

Udinese-Fiorentina

Verona-Napoli

28ª Giornata 8/03/2026

Atalanta-Udinese

Bologna-Verona

Cagliari-Como

Fiorentina-Parma

Genoa-Roma

Juventus-Pisa

Lazio-Sassuolo

Lecce-Cremonese

Milan-Inter

Napoli-Torino

29ª Giornata 15/03/2026

Como-Roma

Cremonese-Fiorentina

Inter-Atalanta

Lzio-Milan

Napoli-Lecce

Pisa-Cagliari

Sassuolo-Bologna

Torino-Parma

Udinese-Juventus

Verona-Genoa

30ª Giornata 22/03/2026

Atalanta-Verona

Bologna-Lazio

Cagliari-Napoli

Como-Pisa

Fiorentina-Inter

Genoa-Udinese

Juventus-Sassuolo

Milan-Torino

Parma-Cremonese

Roma-Lecce

31ª Giornata 04/04/2026

Cremonese-Bologna

Inter-Roma

Juventus-Genoa

Lazio-Parma

Lecce-Atalanta

Napoli-Milan

Pisa-Torino

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Como

Verona-Fiorentina

32ª Giornata 12/04/2026

Atalanta-Juventus

Bologna-Lecce

Cagliari-Cremonese

Como-Inter

Fiorentina-Lazio

Genoa-Sassuolo

Milan-Udinese

Parma-Napoli

Roma-Pisa

Torino-Verona

33ª Giornata 19/04/2026

Cremonese-Torino

Inter-Cagliari

Juventus-Bologna

Lecce-Fiorentina

Napoli-Lazio

Pisa-Genoa

Roma-Atalanta

Sassuolo-Como

Udinese-Parma

Verona-Milan

34ª Giornata 26/04/2026

Bologna-Roma

Cagliari-Atalanta

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Como

Lazio-Udinese

Milan-Juventus

Napoli-Cremonese

Parma-Pisa

Torino-Inter

Verona-Lecce

35ª Giornata 3/05/2025

Atalanta-Genoa

Bologna-Cagliari

Como-Napoli

Cremonese-Lazio

Inter-Parma

Juventus-Verona

Pisa-Lecce

Roma-Fiorentina

Sassuolo-Milan

Udinese-Torino

36ª Giornata 10/05/2026

Cagliari-Udinese

Cremonese-Pisa

Fiorentina-Genoa

Lazio-Inter

Lecce-Juventus

Milan-Atalanta

Napoli-Bologna

Parma-Roma

Torino-Sassuolo

Verona-Como

37ª Giornata 17/05/2026

Atalanta-Bologna

Cagliari-Torino

Como-Parma

Genoa-Milan

Inter-Verona

Juventus-Fiorentina

Pisa-Napoli

Roma-Lazio

Sassuolo-Lecce

Udinese-Cremonese

38ª Giornata 24/05/2026

Bologna-Inter

Cremonese-Como

Fiorentina-Atalanta

Lazio-Pisa

Lecce-Genoa

Milan-Cagliari

Napoli-Udinese

Parna-Sassuolo

Torino-Juventus

Verona-Roma