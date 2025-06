BCE taglia ancora i tassi d’interesse, sono ai minimi dal 2022: l’inflazione continua a scendere | DATI

StrettoWeb

Come previsto, la Bce ha tagliato i tassi di interesse di riferimento dello 0,25%, portandoli al 2%, ai livelli più bassi dal 2022. Si tratta dell’ottavo taglio dei tassi quest’anno. La Bce ritiene che l’inflazione si collochi in media al 2,0% nel 2025, all’1,6% nel 2026 e al 2,0% nel 2027. “Le revisioni al ribasso rispetto alle proiezioni di marzo, di 0,3 punti percentuali per il 2025 e il 2026 – spiega nel comunicato diramato al termine del Consiglio – riflettono principalmente le ipotesi di prezzi dell’energia inferiori e di un rafforzamento dell’euro. Gli esperti si attendono che l’inflazione al netto della componente energetica e alimentare si porti in media al 2,4% nel 2025 e all’1,9% nel 2026 e nel 2027, sostanzialmente invariata da marzo”.

Impatto dell’incertezza geopolitica

La Bce sottolinea l’attuale contesto di “elevata incertezza”, e quindi precisa che l’evoluzione del quadro di politica commerciale potrebbe influire sulle stime di crescita e inflazione. “Un ulteriore acuirsi delle tensioni commerciali nei prossimi mesi determinerebbe livelli di crescita e di inflazione inferiori a quelli dello scenario di base delle proiezioni. Al contrario, se le tensioni commerciali dovessero risolversi con esito favorevole, la crescita e, in misura minore, l’inflazione sarebbero superiori rispetto allo scenario di base” spiega l’Eurotower nel comunicato diramato al termine del direttivo.

Il Consiglio direttivo della Bce “è determinato ad assicurare che l’inflazione si stabilizzi durevolmente sul suo obiettivo del 2% a medio termine”. È quanto si legge nel comunicato diramato al termine della riunione. Soprattutto nelle attuali condizioni caratterizzate da “eccezionale incertezza”, l’orientamento di politica monetaria adeguato “sarà definito seguendo un approccio guidato dai dati, in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione”.

“Le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di interesse – sottolinea l’Eurotower – saranno basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione, considerati i nuovi dati economici e finanziari, della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi”.