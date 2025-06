Basket, nuova firma in casa VIS Academy: si parla anche croato

StrettoWeb

“La VIS Mediterranean Basketball Academy è entusiasta di annunciare la sua ultima firma, portando un nuovo tocco internazionale al suo roster giovanile e sempre più poliglotta. Dopo il successo degli scorsi mesi nella tappa di Budapest dell’Eybl, manifestazione a carattere giovanile europeo, dopo il titolo calabrese di campioni di Calabria, Under 16, dopo svariate firme, Kemal Kureki dalla Turchia, Metodi Sokolov dalla Macedonia, Erion Hoxha dal Kosovo, il network bianco-amaranto aggiunge un giovane giocatore croato.

Dino Danovic, un promettente giovane talento dalla Croazia, è entrato ufficialmente a far parte della VMB Academy. Nato il 20 maggio 2007, il playmaker (combo, può giocare anche guardia) alto 187 cm è pronto a mettere le sue abilità e il suo potenziale a disposizione dell’accademia italiana. Il suo arrivo sottolinea l’impegno della VIS Academy nel coltivare talenti diversi e nell’espandere la sua portata internazionale.

L’aggiunta di Dino Danovic segna un altro passo significativo per la VIS Mediterranean Basketball Academy, che continua a costruire una squadra forte e competitiva per il futuro con una programmazione variegata che spazia dalla guida tecnica azzurra di Coach Pierotti, nuovo Responsabile arrivato dall’Umbria, già formatore Nazionale, il rectuiter macedone Goran Zinzirovski ed il Coach Usa con trascorsi in Ncaa, Jamaal Womack”. Così in una nota il club.