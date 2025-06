Archeologia dello Stretto: tutto pronto per la lezione di Rossella Agostino a Reggio Calabria

StrettoWeb

Proseguono gli incontri promossi dall’Associazione Culturale Anassilaos, congiuntamente con il Museo Archeologico e la Biblioteca Pietro De Nava, sul tema “Nuovi orizzonti della ricerca tra Sicilia, Magna Grecia e Oriente” patrocinati dal Comune di Reggio Calabria, nell’ambito della “primavera Reggina”, dal Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, dalla Sezione Ibico Reggio Calabria dell’Associazione italiana di Cultura Classica (AICC) e dal Liceo Classico “Tommaso Campanella di Reggio Calabria dedicati alla memoria di due illustri docenti di questo medesimo Liceo (Rosetta Neto e Ugo Martino).

Dopo la lezione della Prof.ssa Grazia Vera Spagnolo dedicata alla città siceliota di Gela e quella del Prof. Fabrizio Mollo sulla Sibari arcaica è la volta dell’archeologia dello Stretto. Giovedì 12 giugno alle ore 17,00 presso la Sala Giuffrè della Biblioteca Civica la Dott.ssa Rossella Agostino, Archeologa e già Direttore del Museo Nazionale di Locri, terrà una lezione sul tema “La ricerca archeologica nell’area dello Stretto”, un aspetto che ci riguarda molto da vicino e che interpella la nostra più antica storia e impone a noi tutti una particolare attenzione nella tutela e salvaguardia di tale importante patrimonio.

Le attività di ricerca sul campo e lo studio di quanto messo in luce nell’ area dello Stretto – intendendo con questa “indicazione geografica” i dati acquisiti in una ampia fascia di territorio che dal litorale raggiunge i primi contrafforti aspromontani fino al confine con il versante ionico – documentano quanto questo comprensorio sia “luogo” di grande interesse non solo per la conoscenza archeologica, ma anche per la ricostruzione storica dell’estremo lembo del versante tirrenico calabrese in particolare, per l’arco cronologico compreso tra IV e I sec a C. oltre a documentare una pressoché ininterrotta frequentazione fin dall’ età preistorica ed un forte legame con il versante occidentale della Sicilia.