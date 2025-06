Al via “Aperti per Voi sotto le Stelle”: luoghi e orari delle visite a Reggio Calabria

StrettoWeb

Oggi 14 giugno la bellezza è per tutti, grazie al Touring Club Italiano con Aperti per Voi sotto le Stelle. Una grande festa diffusa con eventi nei siti Aperti per Voi e visite a luoghi inconsueti aperti eccezionalmente per l’occasione. Grazie all’accoglienza dei preziosi volontari del Touring, sarà possibile conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese.

A Reggio Calabria Aperti per Voi sotto le Stelle invita a scoprire due luoghi esclusivi e ricchi di fascino: Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana, e la Sala Reale della Stazione Centrale, capolavoro del razionalismo italiano.

A Palazzo Alvaro, accompagnati dai volontari del Touring Club Italiano, si esplorano le sale storiche progettate da Camillo Autore, con particolare attenzione alla Sala Rossa, oggi Salone Monsignor Ferro [dalle ore 11,00 alle 12,30 e dalle ore 17,30 alle 18,30]. Tra stucchi restaurati, pitture murali e arredi d’epoca, si può ammirare la tela centrale dedicata al fenomeno ottico della Fata Morgana, simbolo mitico dello Stretto di Messina.

https://sottolestelle.touringclub.it/eventi/reggio-calabria-palazzo-alvaro-e-del-salone-mons-ferro-sala-consiliare/

Sempre oggi 14 giugno, apre straordinariamente le sue porte anche la Sala Reale della Stazione Centrale [dalle ore 10,00 alle 18,00], gioiello progettato nel 1938 da Angiolo Mazzoni. Questo ambiente, normalmente chiuso al pubblico, conserva arredi in pelle verde, marmi scolpiti, rivestimenti in pietre rare e dettagli in alluminio, in perfetto stile razionalista. Una visione unica dell’eleganza ferroviaria degli anni ’30, resa possibile grazie alla collaborazione della Fondazione FS Italiane.

https://sottolestelle.touringclub.it/eventi/reggio-calabria-sala-reale-della-stazione-centrale/