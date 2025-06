L’architetto Antonino Guerrera entra nel Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Nazionale Amianto di Reggio Calabria

StrettoWeb

L’architetto Antonino Guerrera è ufficialmente entrato a far parte del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Nazionale Amianto – Sezione di Reggio Calabria (ONA RC), guidato dal presidente Massimo Alampi. A lui sono state affidate deleghe di primo piano nei settori della formazione tecnica, della sicurezza sul lavoro, dell’edilizia scolastica e degli edifici pubblici, con l’obiettivo di rafforzare l’impegno dell’ONA RC nel contrasto all’amianto e cancerogeni per la tutela della salute collettiva. “Questa nomina non è simbolica, è operativa. Guerrera entra in squadra per rafforzare la capacità tecnica dell’ONA RC e rappresenta un passo deciso verso la concretezza delle azioni per sostenere le bonifiche vere. Scuole ed edifici pubblici devono essere finalmente messi in sicurezza. Non si può più tollerare il silenzio su una minaccia che continua a colpire cittadini, studenti, docenti e lavoratori”.

La carriera di Antonio Guerrera

Professionista con una carriera articolata, Guerrera è architetto, docente nella scuola secondaria superiore e già docente universitario. Ha maturato una lunga esperienza nella progettazione, nella valutazione del rischio, nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, ricoprendo incarichi come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e formatore certificato in materia di salute e sicurezza. Con il suo ingresso, l’ONA RC intende rafforzare lo Sportello Amianto e sviluppare interventi coordinati di prevenzione e bonifica, in un territorio ancora segnato dalla presenza di materiali cancerogeni, spesso all’interno di strutture scolastiche e pubbliche.

Il contesto è reso ancora più drammatico dall’ultima sentenza del Tribunale di Trieste, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione per la morte di un assistente tecnico causata da esposizione ad amianto in ambiente scolastico. Una storica vittoria ottenuta grazie all’azione dell’avv. Ezio Bonanni, presidente nazionale dell’ONA, che da anni porta avanti la battaglia per la giustizia e la salute.

Cosa farà Guerrera: i prossimi obiettivi

Antonino Guerrera, ora ufficialmente componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA RC, metterà a disposizione le sue competenze per supportare l’attività scientifica e formativa dell’Osservatorio. Con il suo contributo possiamo realizzare un modello di prevenzione efficace, restituendo sicurezza agli ambienti scolastici e agli edifici pubblici, troppo spesso trascurati. Tra le attività già pianificate: la mappatura aggiornata dei siti contaminati, l’elaborazione di linee guida tecniche, l’implementazione di percorsi formativi nelle scuole, e il rafforzamento del dialogo con le istituzioni e gli enti locali. Con questa nomina, l’ONA RC conferma la propria linea d’azione chiara e determinata: agire, intervenire, informare. E soprattutto proteggere la vita e la salute pubblica, non con parole, ma con competenze, strumenti e risultati