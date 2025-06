Amerigo Vespucci, tour mondiale da record: un miliardo di contatti per la “nave più bella del mondo”

StrettoWeb

Il tour mondiale della Amerigo Vespucci, secondo uno studio della multinazionale OmnicomMediaGroup per il quotidiano Libero, ha raggiunto un miliardo di contatti garantendo al leggendario brand della Marina Militare un’esposizione e una notorietà non lontana dai numeri raggiunti da Jannik Sinner da quando è numero uno del mondo, compresa l’epica finale del Roland Garros di domenica persa dopo 5 ore e mezza di battaglia contro Alcaraz. La “nave più bella del mondo”, come è stata ribattezzata, è salpata da Genova il 1° luglio 2023 toccando 35 porti di 30 Paesi in tutti e 5 i continenti, dal Senegal a Capo Verde, dal Brasile all’Argentina, al Messico, agli USA, alle Hawaii, fino al Giappone, Filippine, Australia, India, Arabia, Egitto e altri ancora. E in tutti questi Paesi l’approdo dello storico veliero italiano è stato protagonista sulle principali emittenti televisive nazionali come la brasiliana Globo, la Televisión Pública Argentina, la messicana Tv Azteca, la CBS americana, Tv Tokyo, l’ABC australiana, la DD1 indiana, l’ERTU egiziana e molte altre, coinvolgendo almeno 1 miliardo di contatti.

Solo in Italia, martedì 10 giugno, giorno del ritorno al porto antico di Genova, in totale, sempre secondo OmnicomMediaGroup, sono stati circa 20 milioni coloro che hanno assistito all’evento nelle varie declinazioni televisive, a partire dallo speciale Tg1 “Giornata della Marina Militare e ritorno della Nave Amerigo Vespucci” in mattinata su Rai 1, visto da 1.030.000 spettatori col 16.6% di share, e ancora l’evento “Buon vento Italia!” in access prime time su Rai 1 condotto da Antonella Clerici (3.670.000 spettatori col 21%), il Tg1 delle 20 di Gian Marco Chiocci (3,9 milioni col 25%) o “Cinque Minuti” di Vespa (4 milioni col 24%), il Tg5 delle 20 di Clemente Mimun (2,9 milioni col 19%) o “Studio Aperto” delle 12:30 di Pucci (1,3 milioni col 13.2%).

Un successo enorme, se si aggiunge, per esempio, che il giorno della partenza da Genova, il 1° luglio 2023, lo Speciale Tg1 dedicato all’evento fu visto da quasi 1 milione di spettatori col 18% di share con i tg delle ammiraglie Rai e Mediaset che assieme nelle due principali edizioni superarono 10 milioni di spettatori con all’interno servizi sulla partenza della Vespucci. Formidabile copertura social con migliaia di video su TikTok e boom dai device tecnologici che, secondo la nuova Total Audience, hanno superato i 100mila utenti connessi solo martedì 10 giugno. La Marina Militare è riuscita a conferire prestigio a un’iconica istituzione tanto da renderla popolare tra i millennial, curiosi di scoprire storia e segreti di questo meraviglioso veliero.