Allarme truffa a nome del GOM di Reggio Calabria: attenzione ai falsi SMS

“La Direzione del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria mette in guardia i cittadini da una truffa che, sfruttando il nome dell’Azienda Ospedaliera, ha l’intento di ingannare gli utenti con falsi sms (vedi immagine allegata). Gli sms fraudolenti sono progettati per avere una parvenza di comunicazioni ufficiali e presentano un numero telefonico (899021262) non corrispondente al Numero Verde del GOM. Se contattato, il numero in questione erode il credito telefonico dell’utente. Pertanto, si dissuade la gentile utenza dal contattare il predetto numero e si consiglia, a chiunque sospetti di essere vittima di una truffa telefonica o informatica, di rivolgersi alla Polizia Postale.”. E’ questo il post pubblicato sui social dal GOM di Reggio Calabria.