Viola, adesso è ufficiale: San Giorgio d’Oro al presidente Laganà

“Al Presidente Carmelo Laganà il San Giorgio d’Oro. Siamo particolarmente onorati, felici ed emozionati nel comunicare che domani 24 maggio 2025, presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria, verrà conferita al nostro Presidente la Benemerenza del San Giorgio d’Oro 2025. La più alta benemerenza cittadina dal comune di Reggio Calabria, verrà conferita al numero uno neroarancio per la sua opera meritoria nei confronti dello sport cittadino“. È quanto dichiarato dalla Viola Reggio Calabria attraverso un comunicato stampa.

“Nel 2019 infatti, a seguito di momenti bui e tribolati per i colori neroarancio, il dott. Carmelo Laganà tra i soci fondatori del Supporter Trust, ha ricostruito la Pallacanestro Viola, restituendo la storica squadra di pallacanestro alla città di Reggio, impiegando risorse personali, enorme passione, competenza e dedizione assoluta ai nostri colori e facendolo in maniera totalmente gratuita.

Congratulazioni Presidente, grazie da tutti noi per essere stato in questi anni l’esempio a cui guardare e fare riferimento. Un invito particolare a partecipare alla Cerimonia prevista domani per le ore 16, lo rivolgiamo ai nostri tifosi e al Supporter Trust, artefice insieme al Presidente di una nuova vita per la pallacanestro in neroarancio“, conclude la società neroarancio.