“Un cuore che batte ama la vita”, importante incontro a Palazzo Zanca a Messina

Oggi, giovedì 29 maggio, alle ore 10, nella sala Ovale Caponnetto a palazzo Zanca, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Un cuore che batte ama la vita”. All’incontro con la stampa parteciperanno il sindaco Federico Basile, gli assessori alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore e alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, l’esperto del Sindaco in materia sanitaria Sebastiano Tamà e rappresentanti della Parrocchia Santa Maria della Lettera di Torre Faro, che ha promosso l’evento, sostenuto e patrocinato dal Comune di Messina. “Un cuore che batte ama la vita” rientra in un progetto pilota denominato “FARO – SalvaMe”, nell’ambito delle attività programmate dall’Amministrazione comunale in merito all’uso dei defibrillatori nei luoghi pubblici e, nella fattispecie, nei luoghi di culto.

La Chiesa Parrocchiale di Torre Faro dedicata a “Santa Maria della Lettera” e tutti i luoghi di culto e di aggregazione religiosa e sociale del villaggio saranno dotate di estintori e kit di primo soccorso, installando, ove necessarie, idonee strumentazioni medicali salvavita di ultima generazione in base ai requisiti previsti dalle normative vigenti. A tal fine saranno utilizzate le offerte e le donazioni dei cittadini e delle realtà commerciali, culturali, sportive e sociali dislocate sul territorio.