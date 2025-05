Torna lo Slalom del Pollino: motori e adrenalina tra le curve della “Dirupata”

StrettoWeb

Cresce l’entusiasmo in vista della seconda edizione dello Slalom del Pollino, gara automobilistica di velocità e abilità promossa dall’ASA ASD Castrovillari, presieduta dal dott. Massimo Minasi, sotto l’egida dell’Amministrazione comunale di Morano. L’appuntamento è fissato per sabato 31 maggio e domenica 1° giugno lungo i tornanti della “Dirupata”, Sp 241.

La competizione, valida per la Coppa Italia di Zona e per il Challenge Slalom Calabria 2025, gode del patrocinio di diversi enti che riconoscono la valenza della manifestazione. Tra questi spiccano l’Automobile Club d’Italia (ACI Sport), la Regione Calabria, la Provincia di Cosenza, il Parco Nazionale del Pollino e l’Associazione Sportiva Dilettantistica “(S)parco Chiuso”. Tal valido sostegno testimonia la qualità del rapporto sinergico che si instaura in queste circostanze tra istituzioni e realtà private, entrambe votate, seppur con ruoli e funzioni differenti, alla valorizzazione dello sport e delle bellezze paesaggistiche.

La presenza di Fabio Emanuele, supervisore ACI Sport ed ex campione italiano slalom, sottolinea ulteriormente il livello e la rilevanza dell’iniziativa, che si preannuncia avvincente grazie alla partecipazione di numerosi piloti di spicco. Per le iscrizioni c’è tempo sino al 28 maggio, ore 23:30. Le fasi preliminari di verifica sportiva e tecnica si svolgeranno sabato 31 maggio nel Chiostro San Bernardino da Siena e nell’adiacente Piazza Giovanni Paolo II.

Nel frattempo, tutte le operazioni propedeutiche alla corsa, tra le quali la revisione del tracciato e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade interessate e del circuito, compresi gli accorgimenti inerenti alla sicurezza, sono in fase di completamento. I dettagli saranno comunque illustrati in un’apposita conferenza stampa fissata per martedì 27 maggio, ore 17.30, nella sala convegni del Chiostro San Bernardino.

In attesa che il ruggito dei bolidi, abbinato alle emozioni della corsa torni a elettrizzare l’area frizzante del Pollino e il cuore del pubblico, i promotori invitano gli appassionati, i tifosi e i turisti ad assistere a questo evento che unisce l’adrenalina della sfida alle suggestioni del borgo antico di Morano, località plurititolata per le sue caratteristiche artistiche e culturali.

