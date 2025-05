Top Spin Messina, a Sassari la finale Scudetto di ritorno in diretta su You Tube

StrettoWeb

Dopo le straordinarie emozioni del match d’andata si torna subito in campo per la finale scudetto di ritorno. La Top Spin Messina WatchesTogether, vittoriosa 4-2 in gara1, nel confronto del “PalaLaganà” di Montepiselli durato oltre quattro ore, è partita alla volta della Sardegna per sfidare domani (venerdì 2 maggio) in trasferta il Tennistavolo Sassari. Appuntamento in programma alle ore 17 nella palestra della Scuola Media di corso Cossiga. Si giocherà sotto la direzione arbitrale di Nicola Capurso e Daniele Vacca, in diretta streaming sul canale YouTube della FITeT. La compagine del presidente Giorgio Quartuccio avrà due risultati su tre a disposizione per provare a completare l’opera e centrare l’obiettivo tricolore. Eventuale spareggio sempre a Sassari, da regolamento sul campo della miglior classificata, nel caso di un successo in gara2 della formazione sarda, giunta seconda in regular season.

La Top Spin Messina WatchesTogether si è imposta martedì scorso tra le mura amiche, davanti ad una splendida cornice di pubblico, trascinata dal mancino moldavo Vladislav Ursu, autore di un’altra sontuosa doppietta dopo le eccezionali prestazioni in semifinale contro l’Apuania Carrara. Gli altri sigilli hanno portato le firme di un caparbio Niagol Stoyanov (n. 7 del ranking italiano) e dell’italo-brasiliano Humberto Manhani Jr. (n. 49), suo il punto decisivo nell’ultimo singolare che ha fatto esplodere di gioia i tifosi. In un quintetto al gran completo, dove tutti sono pronti ad aiutarsi l’uno con l’altro, il tecnico Wang Hong Liang può inoltre fare affidamento su Tommaso Giovannetti (n. 11) e Antonino Amato (n. 45). Per il Tennistavolo Sassari, allenato da coach Mario Santona, nel roster Andrea Puppo, n. 3 del ranking nazionale, il russo Sadi Ismailov, ex della Top Spin, lo slovacco Lubomir Pistej e Alessandro Baciocchi (n. 34). Lo spettacolo sarà di certo ancora assicurato, dato l’elevato livello dei protagonisti.

Le parole del presidente Quartuccio

Le sensazioni del presidente Giorgio Quartuccio dopo l’esaltante affermazione dell’andata e sulle insidie della sfida di ritorno: “È stata una partita emozionante e meravigliosa, onore anche ai nostri avversari che ci hanno impegnati fino all’ultimo singolare. I giocatori sono stati fantastici, non smettono mai di stupirmi, dal girone di ritorno hanno fatto sempre meglio. Tutti hanno dato un apporto importante, soprattutto Vladislav Ursu, un top player difficile per gli altri da affrontare. Ha ottenuto due 3-0 netti (contro Lubomir Pistej e Sadi Ismailov, ndr), senza lasciare la minima possibilità. È stato determinante, inoltre, il successo di Niagol Stoyanov contro Pistej, mentre Humberto Manhani Jr., battendo Andrea Puppo, da grandissimo lottatore, ci ha regalato il sogno della vittoria, dimostrando tanta grinta e la voglia di non mollare mai. Personalmente avevo tanta fiducia in lui e l’ho voluto fortemente. La gara di ritorno sarà però durissima. Sassari in casa propria è una squadra molto temibile, con un pubblico come il nostro. Partiamo da una situazione di vantaggio ma non voglio sbilanciarmi, è ancora tutto aperto”.

