Taurianova, fondi dalla Regione migliorare il Piano di Protezione Civile

Bandi regionali nuovamente fecondi per l’amministrazione comunale di Taurianova, questa volta toccherà al settore della Protezione Civile ricevere il finanziamento richiesto dall’Ente. Tra i 341 Comuni calabresi beneficiari delle risorse per il “potenziamento logistico e tecnologico”, che renderà più immediata ed efficace la risposta delle istituzioni in caso di emergenza, c’è anche il municipio taurianovese il cui progetto – avendo superato la selezione curata dalla Cittadella attraverso una Commissione di Valutazione – riceverà un finanziamento di 35.000 euro.

Questi fondi, giusto l’avviso pubblico che la Regione aveva diramato nel novembre scorso, anche nella cittadina della Piana di Gioia Tauro daranno la possibilità di migliorare la digitalizzazione del sistema e la comunicazione, pure attraverso una nuova cartellonistica per contribuire al miglioramento complessivo del Si.Ge.Co. (Sistema di Gestione e Controllo della Protezione Civile della Calabria).

In tal modo Taurianova, il cui nome figura nell’allegato al decreto regionale relativo ai Comuni ammessi alla distribuzione dei 5.805.118 euro destinati dalla giunta Occhiuto, può continuare anche a investire nella digitalizzazione dei servizi comunali, dopo aver fatto in questi anni il pieno delle risorse distribuite attraverso il Pnrr e grazie anche alla delega specifica creata nella giunta guidata dal sindaco Roy Biasi ed affidata all’assessore Simona Monteleone.

“Continuare a poter partecipare e superare tali selezioni – dichiara il sindaco Biasi – consegna un quadro in cui efficace si rivela la pianificazione predisposta dalla giunta e pronta la capacità degli uffici nel predisporre quanto serve per vedere premiato un ente che, lo voglio dire senza celare un pizzico d’orgoglio in più, mantiene rispetto alla Regione che eroga i fondi standard di qualità e parametri di contribuzione tali da evitare la tagliola dell’esclusione per difetto di istanza o per esposizione debitoria.

Desidero ringraziare il consigliere delegato alla Prociv, Fabio Fuda, per lo stimolo agli uffici e il controllo fornito nel quadro di un gioco di squadra politico e amministrativo che dimostra ancora una volta come la dedizione al bene comune e al miglioramento della città paghi sopra ogni cosa, tanto più in un settore come quello della protezione civile che, viste le vecchie e nuove emergenze globali, non ultima quella relativa ai cambiamenti climatici, deve dare ai taurianovesi la tranquillità di sapere che affidano la propria sicurezza a istituzioni capaci e al passo con i tempi“.