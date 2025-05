SS106, Caulonia e la Vallata Stilaro-Allaro chiedono modifiche al tracciato

StrettoWeb

“Stiamo proseguendo il percorso di dialogo e confronto interistituzionale, del quale sono stato promotore, per dare voce alle istanze del nostro territorio in merito alla nuova variante della Statale 106 che attraversa la città di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500, affinché si possa individuare una soluzione più adeguata possibile alle istanze dei comuni della Vallata dello Stilaro-Allaro. Va in questa direzione l’incontro programmato per mercoledì 7 maggio presso la Cittadella Regionale di Catanzaro dove incontreremo, insieme ad una delegazione di tutti i Comuni e del Comitato spontanea 106, il presidente Roberto Occhiuto, i dirigenti del dipartimento delle infrastrutture e lavori pubblici regionali, i vertici di Anas“. È quanto ha dichiarato il sindaco di Caulonia Francesco Cagliuso al margine dell’incontro operativo che si è svolto sabato mattina presso la biblioteca comunale di Caulonia alla presenza della presidente del consiglio comunale Agnese Panetta, dell’assessore comunale Antonella Ierace, dei Sindaci degli altri otto Comuni della Vallata Stilaro-Allaro e dei rappresentanti del “Comitato spontaneo 106”.

“L’incontro con il presidente Occhiuto – ha proseguito il sindaco di Caulonia – è stato reso possibile grazie al Consigliere regionale Salvatore Cirillo e all’onorevole Francesco Cannizzaro, che saranno presenti al tavolo di confronto dove siederanno anche il dirigente generale del dipartimento delle infrastrutture e lavori pubblici, Claudio Moroni, per Anas Calabria ci sarà il nuovo commissario per la Statale 106 ionica, Francesco Caporaso”.

“Come stabilito nel corso della riunione operativa – ha concluso il sindaco Cagliuso – chiederemo ai nostri interlocutori che il nuovo tracciato della variante della Statale 106 di Caulonia sia spostato più a monte possibile rispetto a quanto finora previsto e che, comunque, si realizzi un doppio senso di marcia per ogni direzione, per garantire una viabilità funzionale alle esigenze e ai bisogni dei cittadini e del territorio”.

