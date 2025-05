Smile Cosenza: Malluzzo, Morrone e Misiti convocate in Nazionale

StrettoWeb

Dopo la serenità riconquistata per la permanenza nella massima Serie, con un occhio rivolto all’Europa, ancora una convocazione nella Nazionale maggiore per tre atlete della Smile Cosenza Pallanuoto. Agli ordini di Mister Silipo, Cristina Malluzzo, Federica Morrone e Marta Misiti. Il Setterosa sarà in raduno collegiale a Bologna dal 29 maggio al 3 giugno. Il commissario tecnico della Nazionale Carlo Silipo si ritroverà alla “Longo” con un gruppo sperimentale che lavorerà contestualmente anche in prospettiva degli impegni internazionali giovanili.

“Orgogliosi di questa importante convocazione per le nostre ragazze, siamo fiduciosi che il loro impegno e la tenacia possa portarle sempre più in alto, e soprattutto siano sempre da sprono alle loro compagne e a tutto il settore giovanile”, il messaggio ufficiale della società Aqa.