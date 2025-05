Ritorna la “Movie Night” di British School: serata cinema gratuita con un capolavoro | INFO

StrettoWeb

Dopo il grande successo del primo appuntamento con The Lost City, torna la “Movie Night” organizzata dalla ih BRITISH SCHOOL di Reggio Calabria, un evento pensato per coniugare apprendimento linguistico e cultura internazionale. L’appuntamento è fissato per venerdì 9 maggio alle ore 19:30 presso il Cinema Aurora di Reggio Calabria, con la proiezione in lingua originale del film “Jojo Rabbit”, una pellicola pluripremiata che ha saputo emozionare pubblico e critica in tutto il mondo.

Diretto da Taika Waititi, “Jojo Rabbit” è una commedia drammatica ambientata durante la Seconda guerra mondiale. La storia segue Jojo, un bambino tedesco il cui mondo cambia quando scopre che sua madre nasconde una giovane ragazza ebrea in casa. Tra sogno, satira e commozione, il film affronta con delicatezza e ironia temi profondi come il fanatismo, la propaganda e l’umanità. Jojo Rabbit ha ottenuto 6 nomination agli Oscar nel 2020, vincendo la statuetta per la Migliore sceneggiatura non originale, oltre a numerosi altri premi internazionali.

Questa iniziativa non è solo un momento di svago, ma rappresenta anche un’importante opportunità culturale per la città. In un periodo in cui Reggio Calabria registra un crescente flusso di turisti stranieri, cresce anche la consapevolezza dell’importanza della lingua inglese come strumento di comunicazione globale.

La “Movie Night” nasce come proposta rivolta agli studenti adulti della scuola, ma l’evento è gratuito e aperto a tutti, previa registrazione al link https://www.britishschoolrc.com/Pagina/ihbsmovienight.

Un’occasione imperdibile per godersi il cinema in versione originale, migliorare la comprensione dell’inglese e vivere una serata diversa, immersi in una narrazione intensa e coinvolgente.

Per informazioni:

ih British School Reggio Calabria

marketing.reggiocalabria@britishschool.com

0965 20024

