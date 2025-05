San Giovanni in Fiore, due animali salvati grazie all’intervento delle guardie zoofile AK Kronos

StrettoWeb

Soccborsi animali sul territorio di San Giovanni in Fiore. Le guardie zoofile AK KRONOS – distaccamento di San Giovanni in Fiore, con a capo il Coordinatore Luigi Vizza e la collaborazione degli operatori Samuele Bitonti e Angelo Vizza nelle ultime ore hanno effettuato due importanti interventi a tutela degli animali. Grazie a una segnalazione di una cittadina sensibile, le guardie sono intervenute su via Paolo Cinanni dove un cane di piccola taglia era finito un tombino. Salvato il povero malcapitato è stata segnalata la problematica al comune affinché si provvedesse alla riparazione. In seguito le guardie sono intervenute a supporto della Polizia Provinciale, provvedendo alla staffetta presso il CRAS – Cipr di Rende per la consegna di un rondone ferito ad un’ala, recuperato pure per strada anche in questo caso da una cittadina sensibile.

