San Filippo Mela, il Consiglio Comunale dei ragazzi in visita al Parlamento Europeo

“Un’esperienza che lascerà un segno indelebile nei nostri ragazzi, ma anche in noi adulti”. Così il sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino, a conclusione del viaggio organizzato con l’Associazione Consigli Comunali dei Ragazzi E.T.S., che ha consentito ai giovani consiglieri filippesi di visitare il Parlamento Europeo di Strasburgo e gemellarsi con i loro omologhi di Schiltigheim, città in cui, nel 1979, venne istituito il primo Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il viaggio ha avuto inizio con la visita al Parlamento Europeo di Strasburgo, dove la delegazione siciliana dei CCdR, composta da circa 40 persone, ha avuto la possibilità di incontrare Fabienne Keller, ex sindaca di Strasburgo e deputata europea.

Calorosa, inoltre, l’accoglienza presso l’Istituto Italiano di Cultura, diretto dal dottor Giovanni Grussu, di origini messinesi. L’Istituto, molto attivo nella città, si propone lo scopo di promuovere la conoscenza della lingua italiana all’estero. All’insegna dello scambio e della condivisione con i coetanei francesi, inoltre, la visita a Schiltigheim. Accolti dalla sindaca, Danielle Dambach presso la Maison du jeune citoyen, i ragazzi hanno avuto l’occasione di lavorare in gruppo con i colleghi del CCdR di Schiltigheim, realizzando delle tele raffiguranti messaggi di pace, libertà, unione, democrazia, che si sono scambiate, come simbolo di amicizia.

Le parole del sindaco

“Un viaggio estremamente formativo per i nostri ragazzi – dichiara ancora il primo cittadino filippese – non soltanto per le visite istituzionali effettuate, ma anche per la conoscenza e lo scambio con altri loro coetanei, che si è concretizzato in lavori semplici ma significativi, reciprocamente scambiati in segno di amicizia. Personalmente – prosegue – ho potuto constatare come i francesi siano più organizzati rispetto a noi nelle attività autogestite dai giovani. Per questo intendo assumere formalmente due impegni: prevedere nel bilancio comunale una voce di capitolo specifica per somme da dedicare al Consiglio Comunale dei Ragazzi e realizzare la “Casa dei giovani”, che potrà essere autogestita dai ragazzi nel nostro comune”.

Il CCdR di San Filippo del Mela è stato rappresentato da: Nancy Cirino, sindaco dei ragazzi; Benedetta Colosi, Serena Deodato e Giovanni Cuzzupè, consiglieri.

“Non ci sono parole per descrivere l’esperienza che abbiamo vissuto – dichiara Nancy Cirino – Ci siamo resi conto di quanto vicino a noi sia il mondo delle istituzioni europee, e abbiamo stretto nuove amicizie. Le differenze linguistiche non sono state una barriera, ci siamo concentrati sui valori che ci uniscono, e ne abbiamo trovati davvero tanti”.

Si ringraziano: Danielle Dambach, sindaca di Schiltingem; Maitè Elia e Sylvie Zorn consiglieri comunali; Aurélien Nicoletti, referente del CCdR di Schiltinghem; Joёlle Gerber, direttrice della Maison du jeune citoyen; Guillaume Weixler, vice presidente Anacej (Associazione nazionale dei consigli comunali dei ragazzi); Jean-Pierre Nafziger, presidente dell’associazione Mémoire et Patrimoine; Magomed Shehrazade, membro del comitato dei giovani dell’Anacej; Theana Wurts Fels giovane di Schiltigheim.

“Un ringraziamento particolare, da parte di tutta l’amministrazione filippese – dichiara infine il vicesindaco Valentino Colosi, con delega al Consiglio comunale dei ragazzi – va al professore Giuseppe Adernò e al direttivo dell’associazione, che ha reso quella dei CCdR una realtà sempre più concreta ed importante, offrendo ai nostri ragazzi la possibilità di guardare oltre, conoscere e confrontarsi con le Istituzioni Europee, incontrare nuovi amici e vivere un’esperienza che lascerà il segno nel loro percorso di formazione civica”.