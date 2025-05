Al Salone del Libro di Torino inaugurato lo stand della Città metropolitana di Reggio Calabria

StrettoWeb

“E’ il secondo anno consecutivo che la Città metropolitana di Reggio Calabria partecipa al Salone internazionale del Libro di Torino. La scorsa edizione fu una novità, quest’anno è una piacevole prosecuzione di quanto avviato in precedenza. Ringraziamo tutti per il sostegno ricevuto e per l’impegno a mantenere la nostra partecipazione. Sono molti gli indicatori che hanno fatto ritenere che questa partecipazione sia una scommessa vincente, perché mancava alla Città metropolitana una fiera che avesse spiccate ed esclusive finalità culturali. Su precisa indicazione del sindaco Giuseppe Falcomatà volevamo colmare questa lacuna e abbiamo inserito il Salone del Libro di Torino all’interno della pianificazione di nostra presenza alle fiere”.

Così il consigliere metropolitano della Città metropolitana, Filippo Quartuccio, delegato alla Cultura, inaugurando oggi lo stand di Palazzo Alvaro al Salone Internazionale del Libro, in programma a Torino da oggi al 19 maggio. Tantissimi i testi di autori che saranno presentati nello spazio allestito dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con le case editrici selezionate in seguito ad una manifestazione d’interesse. “Volevamo amplificare la voce delle nostre case editrici – ha aggiunto Quartuccio – in questa edizione sono cinque ammesse dopo un avviso pubblico. Le abbiamo portate in un luogo importante, garantendogli una opportunità affinché si potessero confrontare e fare conoscere da tutta Italia e non solo”.

“Grazie a loro – ha evidenziato – raccontiamo anche il nostro splendido territorio. Lo faremo anche con oltre 30 autori che in questi cinque giorni di fiera saranno presenti con tante presentazioni di libri”. “Siamo molto motivati – ha concluso Quartuccio – consapevoli che questa sia la strada giusta per tenere alto il livello della qualità culturale dell’area metropolitana”.