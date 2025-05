Saline Joniche, celebrata la Giornata Mondiale del Colore

StrettoWeb

È stata celebrata la Giornata Mondiale del Colore del 6 Maggio 2025 presso Saline Joniche (R.C.) ed esattamente nello studio privato del noto Pittore Walter Gentiluomo con la sua stessa partecipazione insieme a quella del famoso scultore e restauratore reggino Nuccio Schepis, con un incontro culturale organizzato dall’Avv. Eliana Carbone, opinionista culturale e attivista su tematiche sociali e culturali.

L’Avv. Eliana Carbone ha introdotto i protagonisti dell’evento dicendo che Nuccio Schepis ha anche restaurato i Bronzi di Riace dal 2009 al 2013 e fa parte della corrente espressionista, nata negli anni 80 a Milano,” I Mediterranei” e invece Walter Gentiluomo appartiene a quella artistica dei surrealisti. E alla richiesta dell’Avv. Eliana Carbone fatta ai due artisti di riferire quello che rappresenta il colore per loro e nella loro arte e quello che ciascuno di loro pensa possa rappresentare per l’altro, attesa anche la lunga amicizia che li unisce nella vita Schepis e Gentiluomo hanno accolto immediatamente la sollecitazione dell’organizzatrice ed aperto il confronto fra di loro.

A questo punto è intervenuto Nuccio Schepis che ha evidenziato come basta guardare le opere di Walter per capire che il colore è nella sua anima ed è stato sempre così sin da quando era piccolo, cioè da quando frequentavano insieme il Liceo Artistico e la rispecchia, rispecchiando anche la sua gentilezza ed il suo modo di vedere la vita, i suoi colori e le sue immagini. “Per me invece– ha continuato Schepis – il colore è la luce, la nostra luce, i colori del Sud e per me è stato importante il colore nel restauro dei Bronzi di Riace perché i Bronzi hanno un colore e il colore c’è sempre, è nell’atmosfera. Noi siamo intrisi di colore ed i Bronzi sono anche colorati perché hanno degli elementi che sono stati inseriti come ad es. gli occhi che sono in calcite, le labbra ed i capezzoli invece sono in rame ed i denti in argento”.

Ha preso quindi la parola Walter Gentiluomo che ha detto: “Siamo avvolti di colore come dice Nuccio perché il colore è vita, quindi le mie opere o quello che faccio, lo faccio con il cuore e solamente con il cuore e il modo in cui usa i colori Nuccio Schepis mi lascia tramortito, stravolto perché la sua bravura supera ogni maestria non so dire perché e proprio bravo ed in particolare Nuccio usa i colori forti come i gialli, gli aranci rossi, e anche dei colori cupi oppure i colori della grafica, e usa molto i colori dell’incisione perché è un bravo incisore a parte che scultore bravissimo ed io sono affascinato dalle sue opere“.

Dopo questo prezioso ed ineguagliabile confronto fra questi due famosi artisti reggini l’Avv. Eliana Carbone ha concluso l’incontro affermando che questa Giornata internazionale del colore, che è stata creata per promuovere la sensibilizzazione sull’importanza del colore attraverso l’apporto dell’arte e dell’apporto di artisti di alto spessore come Walter Gentiluomo e da Nuccio Schepis, è stata celebrata qui a Reggio Calabria nel suo massimo splendore perché attraverso l’arte si esprimono emozioni sublimi ed il colore è vita nell’arte.

