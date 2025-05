Sacrario di Redipuglia: 110° anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia, presente una Delegazione di Messina

StrettoWeb

Era il 24 maggio del 1915 quando l’Italia entra in guerra contro l’Austria-Ungheria, attraversando il Piave, il “Fiume Sacro della Patria.

Per ricordare questo evento al Sacrario di Redipuglia si è organizzata una commemorazione dell’evento. Il Sindaco di Fogliano Dott.ssa Cristiana Pisano e il Presidente Nazionale dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore del alle Reali Tombe del Pantheon Capitano di Vascello Ugo d’Atri hanno depositato una corona di alloro. Presente la Delegazione messinese dell’Istituto guidata dal Delegato Giuseppe Mento che ha dichiarato: “come oggi il Fiume Piave veniva attraversato dalle nostre truppe. La nostra presenza qui per rendere omaggio ai caduti che qui riposano e ai caduti di tutte le guerre“.

Presenti in rappresentanza anche Sebastiano Nicosia. Paola Nomefermo, Francesca Mento e Antonio Gangemi. Nel sacrario sono sepolti 100.187 soldati, tra cui numerosi messinesi., come il Saldato

Sebastiano Guido caduto sul Carso e proprio oggi il pronipote Antonio Gangemi gli ha reso omaggio e ha dichiarato: “è la prima volta che vengo qui a Redipuglia a visitare il luogo dove riposa il mio bisnonno che ha combattuto per l’unita nazionale”. Per l’Italia la Prima Guerra Mondiale fu il primo conflitto bellico che la giovane Nazione affrontò per liberare i territori italiani dal dominio straniero.