Rugby, l’U16 del CAS Reggio Calabria batte l’Amatori Catania anche al ritorno

Ancora una vittoria per la squadra Under 16 del C.A.S. Rugby Reggio Calabria, che ha sconfitto anche nella gara di ritorno l’Amatori Catania. I ragazzi allenati dal tecnico Russo hanno dimostrato, ancora una volta, grandi capacità tecniche e atletiche. Fin dai primi minuti hanno imposto il proprio gioco, sostenuti dal caloroso tifo del pubblico di casa. Giocatori scesi in campo per la società reggina: Delfino, Bruzzese, Derije, Momendov, Curatola, Cassalia, De Stefano, Poma, Mazzitelli, Sgrò, Quartuccio, Catalano.