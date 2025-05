Rossano, al via i lavori sulla condotta Macrocioli: addio alle continue interruzioni idriche

StrettoWeb

“Sorical nei prossimi giorni avvierà i lavori per la sostituzione di un tratto di circa 700 m della condotta dell’acquedotto Macrocioli per Rossano, in loc. Gelso che risulta uno dei tratti soggetto a frequenti rotture. Tutto il ramo acquedottistico che adduce l’acqua dai pozzi Trionto ai suddetti serbatoi, versa in condizioni strutturali che sono causa di frequenti rotture e conseguentemente, di interruzioni della fornitura idrica per i serbatoi di Amica e Matassa, con evidenti disagi per gli utenti della zona, nonostante gli sforzi di Sorical Spa che mediante le proprie squadre operative interviene tempestivamente per fronte ai continui disservizi”. E’ quanto afferma Sorical.

“Proprio per questo motivo Sorical Spa, attraverso i fondi P.O.R. , avviato la progettazione di un più ampio intervento sull’area che prevederà la sostituzione di buona parte delle condotte del ramo acquedottistico, coprendo oltre il 50% della lunghezza, con interventi mirati soprattutto alle aree più soggette a disservizi. Le procedure di affidamento sono già state avviate e l’esecuzione dei lavori è previsto già entro l’anno in corso”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.