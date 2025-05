“Riggiu, va curcati”: il misterioso cartellone che fa sorridere (e riflettere) Reggio Calabria

StrettoWeb

“Riggiu, va curcati…”, tradotto dal dialetto reggino: “Reggio, vai a dormire…”. È questa la frase, affissa su un maxi cartellone pubblicitario in pieno centro a Reggio Calabria, che ha fatto il giro dei social e acceso la curiosità dei cittadini. Il protagonista visivo è il celebre Castello Aragonese, simbolo storico della città, trasformato per l’occasione in un’icona tenera e sognante: occhi chiusi, sorriso sereno, e persino il classico “zzz” da fumetto per indicare il sonno profondo. Un’immagine inaspettata, quasi surreale, che ha suscitato reazioni contrastanti tra simpatia, perplessità e interpretazioni simboliche.

Nessun logo, nessun marchio, nessun riferimento chiaro al promotore dell’affissione. Solo un messaggio in dialetto e un castello addormentato. Il risultato? Una provocazione visiva e culturale che ha raggiunto l’obiettivo principale: far parlare di sé.

C’è chi lo legge come una critica velata allo stato di torpore della città, una metafora sul rallentamento delle attività culturali o amministrative. Altri, invece, lo interpretano come un invito poetico a rallentare, a sognare, a riscoprire il valore del riposo in una società iperattiva. Per qualcuno potrebbe addirittura trattarsi del lancio di una campagna pubblicitaria virale, ancora in fase teaser.

Nel frattempo, il cartellone continua a far discutere. Una cosa è certa: in un’epoca in cui l’attenzione dura pochi secondi, “Riggiu, va curcati” ha saputo accendere la miccia della curiosità collettiva. E forse, anche quella del pensiero.