Reggio Calabria: ecco Riding, progetto nazionale per accompagnare 800 bambini alla scoperta del libro

“RIDIng” è il titolo del progetto promosso dalla Cooperativa “Insieme per Fare – Centro servizi alla Famiglia” in rete con ETS, scuole e comuni di 6 regioni italiane con lo scopo di valorizzare l’esperienza della lettura come generatrice di felicità sin dalla prima infanzia e relazioni vive tra le generazioni. I partner provenienti da 6 regioni sono Enti del Terzo Settore (INSIEME PER FARE, Espero APS,Santa Caterina da Siena ETS, L’Approdo SCS, Capitani Coraggiosi Soc. coop. Sociale, La Nave di Telemaco Società Cooperativa Sociale,

Consorzio Icaro S.C.S, AsinoPiceno a.p.s., Organizzazione di volontariato, Consorzio Sì SCS, Mondo Piccolo S.C.S., Associazione Mons.Crepaldi ODV), Istituti Scolastici (I.C. Catanoso De Gasperi, Parrocchia SS Pietro e Paolo scuola dell’infanzia Colombani Navarra) e Comuni (Campo Calabro, Chioggia, San Benedetto del Tronto, Bellegra).

Iniziativa

L’iniziativa è stata finanziata dal Centro per il libro e la lettura nell’ambito del Bando Leggimi 0-6, ha preso il via il 19 febbraio 2025 e prevede la realizzazione di spazi e laboratori di lettura per bambini e famiglie per la durata di un anno. Il progetto si rivolge, nello specifico, a 800 bambini tra gli 0 e i 6 anni, attraverso sei territori pilota rappresentativi delle diverse realtà italiane: Calabria, Puglia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna e Veneto. Divisi in piccoli gruppi, ciascuno seguito da educatori e volontari, i bambini saranno accompagnati a sperimentare e vivere esperienze di lettura significative e piene di gusto, che saranno registrate in un diario tramite le immagini e condivise tramite racconti social su Facebook e Instagram.

Obiettivi

Tanti gli obiettivi che si pongono i percorsi di lettura: la crescita dei bambini da 0 a 6 anni e l’importanza dell’introduzione precoce della lettura; l’accessibilità alla lettura ai minori disabili e nei bambini con difficoltà dello sviluppo; la promozione di una lettura inclusiva tra bambini con famiglie di madrelingua non italiana, la formazione per

genitori e insegnanti per costruire una forma mentis per cui la lettura diviene un’abitudine quotidiana. Dal punto di vista pratico, sono previsti, nei 10 mesi di attività, l’allestimento di 12 spazi di lettura presso scuole, ambulatori e altri centri di aggregazione per famiglie dove distribuire kit di libri, realizzazione di momenti di formazione per genitori e docenti e laboratori di promozione della lettura presso scuole e ambienti non tradizionali (ambulatori, spazi verdi, centri educativi). Come traccia originale del progetto, è prevista la creazione di almeno un libro destinato alla fascia 0–6 anni con il coinvolgimento di un team di artisti e una casa editrice.

Il progetto si realizzerà in sinergia con il territorio e la creazione di una vera e propria rete trasversale, in cui saranno coinvolti tanti e diversi partner: enti del Terzo Settore, istituti scolastici, case editrici, amministrazioni locali. Al termine, sarà organizzato un evento di comunicazione in ogni territorio coinvolto, dove verrà anche presentata una pubblicazione con la storia del progetto e le linee guida per la sua riproposizione su altri territori e con altri partecipanti.

