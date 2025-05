“Renew Calabria”, a Roma il convegno sulla fuga dei cervelli fuori Regione | INFO

StrettoWeb

Si può invertire una rotta che sembra già ineluttabilmente tracciata? Su iniziativa del Senatore Nicola Irto se ne parlerà a Roma, il 14 maggio, nella sala ISMA dell’istituto di Santa Maria in Aquiro presso il Senato della Repubblica. L’evento, organizzato dalla Presidente del Rotary Club di Melito di Porto Salvo Area Grecanica Capo Sud, Giuseppina Malara e con il Patrocinio del Distretto 2102 Calabria – Governatore Maria Pia Porcino – dal titolo “Renew Calabria: Contrastare la fuga di cervelli verso altre Regioni o all’Estero” avrà lo scopo di approfondire le problematiche relative al fenomeno migratorio, sia interno che esterno, che, di anno in anno, erode gran parte della popolazione giovane della Calabria e, più in generale, del sud Italia.

La Calabria ha perso 162 mila giovani in 20 anni, quasi un terzo dei 503mila residenti di età compresa tra 18 e 34 anni nei primi anni 2000. Un trend costante che, associato al calo delle nascite, contribuisce pesantemente a ridisegnare la società calabrese e il futuro stesso della Regione. Invertire il trend, forse, non sarà più possibile, ma progettare scenari nuovi e accogliere visioni che parlino al futuro è sicuramente un’eventualità che bisogna frequentare.

Mercoledì 14, a partire dalle ore 9,30, se ne parlerà in un confronto che vedrà la presenza, oltre che dei vertici distrettuali del Rotary club, della presidente del Commissione Distrettuale RENEW CALABRIA, Miryam Costa; del senatore Nicola Irto, della società civile e il racconto di esperienze di chi, nemo profeta in patria, ha raggiunto i suoi obiettivi professionali lontano dalla Calabria, fra tutti il direttore UOC Centro Salute Mentale Forlì e Cesena, Pietro Nucera e l’International Sales Director presso Ondulit Italiana SpA e Docente di Commercio Internazionale presso l’I.C.E., Antonino Federico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.