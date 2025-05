Reggio Calabria, la targa nascosta sulla storia di De Nava e quello schiaffo alla cultura

StrettoWeb

“Ecco cosa comporta la scelta della localizzazione della targa sulla storia di Giuseppe De Nava, e quindi sulla piazza, in un angolo che viene utilizzato per come ad ognuno è più utile. Ricordiamo infatti che in una ultima manifestazione di carnevale, il pannello fu nascosto dai bagni chimici disposti per l’evento. Per cui non diamo la colpa ai motociclisti o a chi parcheggia, perché se si vuole fare cultura e si vuole essere risultato culturale, bisogna anche saperla trasmettere e veicolare nella maniera adeguata”. Così l’Associazione culturale “Sensazioni Emergenti” in una nota a firma di Domenico Nava.

L’Associazione denuncia il posizionamento nascosto della targa sulla storia di Giuseppe De Nava. “Come da sempre abbiamo sostenuto – continua la nota – la collocazione del totem sulla storia di Giuseppe De Nava andava in primo piano o accanto a quello dei bronzi di Riace o tutt’al più sul lato opposto. Ma sempre in primo piano come sarebbe stato giusto e con l’attenzione a tutto ciò che ruota intorno, fontana, pulizia, verde. Le foto si commentano da sole, per cui ci si augura che vi sia comprensione e onestà culturale così da considerare, spostando il pannello al centro dell’interesse storico cittadino”.

