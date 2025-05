Reggio Calabria: al via il workshop di “Cantieri della didattica 2025”, per ricordare la storia della Resistenza

StrettoWeb

In occasione dell’edizione 2025 dei “Cantieri della didattica”, promossa dall’Istituto Ferruccio Parri, che mette assieme la rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea e svoltasi a Palazzo Alvaro, il Consigliere delegato alla Cultura, portando i saluti del Sindaco Falcomatà, ha dichiarato: “Ospitare i ‘Cantieri della didattica’ è motivo d’orgoglio per la Città Metropolitana, perché per noi amministratori, non si tratta solo di un momento formativo e di approfondimento, ma ci offre l’opportunità, grazie alle iniziative di realtà importanti come quella dell’istituto Ferruccio Parri, di ricordare una storia che non possiamo dimenticare, come quella della Resistenza”.

“In un Paese in cui – ha sottolineato, alla presenza del professor Paolo Corsini, del professor Rocco Lentini e della professoressa Daria Gabusi – qualcuno punta colpevolmente alla cancellazione delle ricorrenze storiche della nostra Repubblica, il vostro impegno alla memoria e alla valorizzazione del ruolo docente, risultano strumenti formidabili di cultura e consapevolezza. Vi ringrazio per quello che fate e sappiate che la Città Metropolitana di Reggio Calabria è casa vostra” ha concluso il delegato Quartuccio.